Pociągiem na Lotnisko w Modlinie. PKP PLK wybrały projektanta linii kolejowej Miłosz Kuter 08.11.2023 14:51 PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. wybrały projektanta linii kolejowej do Modlina oraz stacji kolejowej Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa/Modlin. Koszt oferty to 4,9 mln zł. Samorząd województwa przeznaczył na realizację przedsięwzięcia ponad 22 mln zł. Prace projektowe i budowlane potrwają około pięciu lat.

Pociągiem na Lotnisko w Modlinie. PKP PLK wybrały projektanta linii kolejowej (autor: RDC)

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. wybrały projektanta linii kolejowej do Lotniska w Modlinie. Plan zakłada powstanie dwutorowej linii kolejowej od stacji Modlin do stacji Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa Modlin.

Jak powiedział Marszałek Województwa Adam Struzik – Samorząd województwa przeznaczy na realizację inwestycji 22 miliony złotych. W ciągu najbliższych 5 lat zostanie to wreszcie zbudowane. To nie jest duży odcinek, ale przebudowa infrastruktury, w tym drogi na przykład 62, wiadukty i tak dalej to jest dość kosztowne przedsięwzięcie.

Odcinek będzie liczył niecałe 6 kilometrów. Po wybudowaniu linii kolejowej do lotniska, będzie opcja przedłużenia połączenia do Płocka.

