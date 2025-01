Od lat kradł, co mógł. Wpadł, bo zabrał skuter wodny z galerii w centrum miasta RDC 22.01.2025 08:44 42-letni mieszkaniec Zielonki kradł, co mógł, od lamp ulicznych po kable. Wciąż miał wiertarkę ukradzioną 15 lat temu w Białymstoku. Wpadł, gdy ukradł skuter wodny w stolicy. Okazało się, że mężczyzna popełniał przestępstwa w warunkach recydywy, w dodatku łamał zakaz prowadzenia pojazdów.

Policja znalazła podczas zatrzymania skradzione przedmioty i skuter z przyczepą (autor: Policja Śródmieście)

Kryminalni ze Śródmieścia zajęli się zagadkową kradzieżą, do której doszło na parkingu podziemnym galerii handlowej przy ulicy Złotej. Zniknęła stamtąd przyczepa ze skuterem wodnym o wartości 60 tys. zł.

Śledczy wytypowali jako złodzieja 42-letniego mieszkańca podwarszawskiej Zielonki. Z ustaleń policjantów wynikało, że mężczyzna ten obserwował od dłuższego czasu swój cel. W końcu wjechał na parking podziemny dostawczym renault i ukradł skuter wodny z przyczepką.

„Aby zmylić śledczych, sprawca zmienił tablice rejestracyjne, które pochodziły z osobowego peugeota. Żeby uchronić się przed utratą zdobyczy, założył na dyszel od przyczepki zabezpieczenie antykradzieżowe” – przekazał Jakub Pacyniak ze śródmiejskiej komendy.

Policjanci pojechali do Zielonki, gdzie w garażu podziemnym odnaleźli skuter i przyczepkę, a oprócz tego... przydrożne lampy, kable budowlane oraz elektronarzędzia. Hitem była wiertarka skradziona podczas włamania w Białymstoku 15 lat wcześniej. Dodatkowo 42-latek odsiedział w więzieniu 16 lat, w tym także za kradzieże. Kradł więc w warunkach recydywy.

Jednak to nie koniec problemów złodzieja. Okazało się, że co najmniej dwukrotnie złamał sądowy zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych obowiązujący do sierpnia tego roku. Usłyszał wiec zarzuty za kradzież i złamanie zakazu prowadzenia pojazdów.

„Sąd zastosował wobec 42-latka środki zapobiegawcze w postaci dozoru policyjnego, poręczenia majątkowego oraz zakazu opuszczania kraju” – przekazał Pacyniak.

