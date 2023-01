Najwięcej pracy mają fotoradary na Mazowszu 31.01.2023 11:55 Według danych Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego najwięcej naruszeń, czyli przekroczenia prędkości i niestosowania się przez kierujących do sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach, zarejestrowały fotoradary na Mazowszu.

Fotoradary na Mazowszu (autor: Główny Inspektorat Transportu Drogowego)

"Ponad 90 różnego rodzaju urządzeń ujawniło ponad 338 tys. naruszeń na Mazowszu. W tym ponad 209 tys. przypadków przekroczenia prędkości w Warszawie" - przekazała rzeczniczka GITD Monika Niżniak."Najbardziej zapracowanym w stolicy fotoradarem, okazało się jedno z 6 urządzeń zlokalizowanych na moście Poniatowskiego, które zarejestrowało blisko 11,8 tys. wykroczeń" - podała rzeczniczka GITD.

Odcinkowy pomiar prędkości skuteczny na Ursynowie

"Natomiast z wykorzystaniem urządzeń odcinkowego pomiaru prędkości zarejestrowano blisko 160 tys. przekroczeń prędkości. Najczęściej kierowców rejestrowały urządzenia zamontowane w tunelu trasy S2 na warszawskim Ursynowie, a dokładnie w kierunku Poznania. Na tym odcinku drogi zarejestrowano 24,5 tys. naruszeń. W sumie kamery odcinkowego pomiaru prędkości w tunelu trasy S2 zarejestrowały blisko 42,5 tysiąca naruszeń" - powiedziała rzeczniczka.

W jej ocenie obecność odcinkowego pomiaru prędkości w tunelu Południowej Obwodnicy Warszawy działa prewencyjnie. "Liczba przypadków przekroczenia prędkości w tunelu maleje z miesiąca na miesiąc. Przykładowo porównując dane ze stycznia ub.r. z grudniowymi, odnotowano spadek liczby zarejestrowanych wykroczeń o ok. 67 procent, z niemal 5,9 tys. w styczniu do blisko 1,9 tys. w grudniu" - podała.

W całym kraju mniej naruszeń

W zeszłym roku fotoradary zarejestrowały prawie 969 tysięcy naruszeń przekroczenia dozwolonych limitów prędkości. To o prawie pół miliona mniej niż w 2021 roku.

CANARD odnotowało w 2022 roku o ponad 200 tysięcy mniej przypadków przekroczenia prędkości powyżej 30 km/h więcej niż pozwalają przepisy w miejscu instalacji. Spadek sięga ponad 62,5 procent.

O blisko 38 procent spadła również liczba przypadków przekroczenia prędkości w obszarze zabudowanym, z ponad 6,3 tys. do ok. 3,9 tys. Zdecydowana większość – ok. 57 proc. zarejestrowanych kierujących – przekracza dozwoloną prędkość w najniższym progu, pomiędzy 11 a 20 km/h więcej niż na danym odcinku drogi pozwalają przepisy.

