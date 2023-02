1561 kontroli przewozów osobowych w Warszawie - w 1/3 wykryto nieprawidłowości RDC 07.02.2023 11:40 Ratusz podsumował zeszłoroczne działania na terenie stolicy. Chodzi o przejazdy zamawiane w aplikacjach na telefonie. Aż W 460 przypadkach zakończyły się stwierdzeniem nieprawidłowości.

kontrole-przewozow-w-stolicy-l.jpg (autor: UM Warszawa)

W kontrole były zaangażowane uprawnione służby, posiadające niezależne od siebie, różne kompetencje takie jak: Policja, Urząd Celno-Skarbowy, Inspekcja Transportu Drogowego czy Straż Graniczna.

Do najczęściej występujących naruszeń należały:

- 138 kierowców wykonywało transport drogowy osób bez licencji,

- 16 kierowców wykonywało transport drogowy osób pojazdem niezgłoszonym do licencji,

- 168 kierowców brak badań lekarskich i psychologicznych kierowcy,

- 160 kierowców naruszyło przepisy prawa miejscowego,

- 97 kierowców poruszało się pojazdem bez uprawnień do kierowania,

- 8 kierowców po spożyciu środków odurzających (narkotyki),

- 6 kierowców po spożyciu alkoholu,

- 55 kierowców posługujących się fałszywym prawem jazdy,

- 5 kierowców poszukiwanych,

- 70 zatrzymane dowody rejestracyjne pojazdów,

- 77 pojazdów odholowano.

Miasto przypomina, żeby zawsze sprawdzać czy pojazd ma wymagane oznaczenia - to m.in. lampa "TAXI" czy identyfikator z hologramem w widocznym miejscu.

Wszelkie nieprawidłowości można zgłaszać na infolinii 19 115.

Czytaj też: Śmigłowiec, najszybsze radiowozy oraz policyjny pies, czyli walka z nocnymi wyścigami samochodowymi