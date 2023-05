Dziś posiedzenie Rady Miasta. Śmieci, Kolska i Bilet Metropolitarny na tapecie RDC 25.05.2023 07:15 Nadpłaty za śmieci, opłaty za pobyt na Kolskiej oraz dofinansowanie do Biletu Metropolitarnego — to tematy, którymi zajmą się dziś stołeczni radni podczas posiedzenia Rady Miasta. Rozpoczęcie o godzinie 10:00 w Pałacu Kultury i Nauki.

O godzinie 10:00 rozpocznie się posiedzenie Rady Miasta. (autor: RDC)

O godzinie 10:00 w Pałacu Kultury i Nauki odbędzie się posiedzenie Rady Miasta.

Stołeczni radni poruszą kwestię opłat za śmieci, dopłaty do Biletów Metropolitarnych oraz wysokości kwoty za spędzenie nocy w Stołecznym Ośrodku dla Nietrzeźwych na Kolskiej.

Zwrot nadpłat za śmieci?

W planie obrad znajduje się m.in. kwestia zwrotu nadpłaty za odbiór odpadów, ze względu na zawyżone koszty, które ponieśli mieszkańcy.

Na przestrzeni lat 2019-2021 r. m st. Warszawa podjęło szereg prób zmian opłat za odbiór i gospodarowanie odpadami, m.in. w zależności od ilości zużytej wody.

Uzasadnienie uchwały uwzględnia, że w czasie szeregu zmian mieszkańcy prowadzili coraz większe opłaty. Z tego względu część radnych uważa, by mieszkańcom nadpłatę zwrócić.

Bilety Metropolitarne i noc na Kolskiej

Radni zajmą się również projektem wprowadzającym czwarty, najwyższy próg dopłat do biletów metropolitalnych, tak by użytkownicy płacili za bilety długookresowe tyle samo co posiadacze Kart Warszawiaka. Teraz mieszkańcy podwarszawskich gmin płacą za przejazdy więcej.

W uzasadnieniu projektu uchwały można przeczytać, że obecne stawki nie są wystarczająco atrakcyjne i nie rozwiązują problemu zbyt dużej liczby aut wjeżdżających do Warszawy.

Zwiększenie dopłat miałoby zachęcić osoby dojeżdżające do Warszawy do pracy czy szkoły, by jako środek transportu wybrali publiczne środki komunikacji zamiast prywatnych aut.

Obecnie są trzy progi dopłat. Czwarty próg sprawiłoby, że posiadacze Biletu Metropolitalnego płaciliby za bilety długookresowe tyle samo co posiadacze Kart Warszawiaka. Dopłata mogłaby wynieść nawet sto pięć złotych do biletów 90. dniowych.

90. dniowy Bilet Warszawiaka, na dwie strefy kosztuje obecnie 250 złotych.

Na posiedzeniu Rady Miasta poruszony zostanie również temat opłat za pobyt w Stołecznym Ośrodku dla Nietrzeźwych na Kolskiej.

Radni chcą podnieść do 393 złotych stawkę za spędzenie nocy w stołecznym ośrodku dla osób nietrzeźwych.

To podwyżka o 50 złotych.

