Pijany kierowca miejskiego autobusu chciał rozpocząć popołudniową zmianę

Kierowca w stanie nietrzeźwym stawił się na do pracy na pętli Bródno-Podgrodzie w Warszawie. Zauważyli to inni pracownicy, a na miejsce została wezwana policja. Do zdarzenia doszło we środę 1 lutego. Kierowca miał rozpocząć zmianę około 14:00 linią numer 500.