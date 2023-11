Więcej parkingu niż centrum handlowego? Kontrowersyjne wizualizacje inwestycji w podwarszawskiej Góraszce Przemysław Paczkowski 10.11.2023 17:41 Mimo że nowe centrum handlowe w podwarszawskiej Góraszce jeszcze nie powstało, to już pojawiły się krytyczne głosy dotyczące wizualizacji inwestycji. Chodzi o ogromną liczbę miejsc parkingowych, oraz setki metrów ulic dookoła inwestycji. Wójt gminy Wiązowna tłumaczy, że liczba miejsc parkingowych wynika z przepisów.

Kontrowersyjne wizualizacje nowego centrum handlowe w podwarszawskiej Góraszce? (autor: materiały inwestora)

Kontrowersyjne wizualizacje nowego centrum handlowe w podwarszawskiej Góraszce. Głównym powodem krytycznych głosów była ogromna liczba miejsc parkingowych, ma być ich około 1700, oraz setki metrów ulic dookoła inwestycji. Według niektórych komentujących ciężko dostrzec na grafikach samo centrum handlowe.

Jak tłumaczy wójt gminy Wiązowna Janusz Budny, na której terenie ma powstać inwestycja, liczba miejsc parkingowych wynika z przepisów.

— To jest nieuprawnione stwierdzenie, że jest więcej parkingów niż potrzeba. To regulują przepisy prawa budowlanego. Jeżeli jest ileś tam powierzchni handlowej, to musi być też odpowiednia ilość wskaźnikowo parkingu — oznajmia wójt.

Dodatkowe połączenia autobusowe do inwestycji?

Budny dodaje też, że trwają rozmowy między gminą, inwestorem, a Zarządem Transportu Miejskiego nad stworzeniem dodatkowych połączeń autobusowych do nowego centrum handlowego.

— Pracujemy nad różnymi wariantami. Mógłby być wariant, który by rozszerzał komunikację publiczną, która jest teraz, czyli te trzy linie, te siedemsetki plus jeszcze mamy dowozową. Bądź też w przyszłości można pomyśleć o dedykowanej, oddzielnej linii z Warszawy — mówi wójt.

Powstające centrum handlowo-rozrywkowe w Góraszce ma oferować różnorodne możliwości spędzania czasu dla całych rodzin. Ma w nim powstać m.in. nowoczesny aquapark, wielosalowe kino czy zewnętrzny plac zabaw dla dzieci.

Obecnie inwestycja jest na etapie pozyskiwania pozwolenia na budowę.

