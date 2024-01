Skwer zamiast parkingu na ul. Jakubowskiej? Mieszkańcy: Saska Kępa i tak jest zielona Miłosz Kuter 23.01.2024 12:32 Radni Dzielnicy Praga-Południe dostali do oceny projekt stworzenia skweru na końcu ulicy Jakubowskiej. Wcześniej planowano w tym miejscu budowę wielopoziomowego parkingu. Mieszkańcy uważają, że trzeba rozwiązać problem parkowania. Jak przekazała nam radna Ewa Szydłowska, wyznaczony jest już plan miejscowy, więc zielony teren nie wchodzi w grę.

4 Co powstanie na ul. Jakubowskiej? (autor: RDC)

Na końcu ulicy Jakubowskiej na Saskiej Kępie planowano budowę parkingu. Dzielnicowi radni dostali do oceny projekt stworzenia skweru w tym miejscu.

O skwer „Panamski” wnioskowała pobliska ambasada tego kraju. Mieszkańcy uważają, że na Saskiej Kępie jest już dużo zieleni. Teraz trzeba rozwiązać problem pakowania.

Gotowy plan miejscowy

Dzielnicowa radna Ewa Szydłowska tłumaczy, że teren zielony nie wchodzi w grę, bo jest już wyznaczony plan miejscowy.

— Typowo usługowy, więc nie ma możliwości zrobienia tam skwerku. Jeżeli ktoś poza prawem rzeczywiście by próbował tam robić skwerek, to trawa byłaby zamieciona, bo nie byłoby to zgodne z prawem i planem miejscowym — wyjaśnia Szydłowska.

Jak jednak podkreśla dzielnica, wielopoziomowy parking to na razie jedynie koncepcja.

Źródło: RDC Autor: Miłosz Kuter/DJ