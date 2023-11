„To nie są święte krowy”. Miejsca VIP dla burmistrzów na parkingu wawerskiego urzędu Przemysław Paczkowski 06.11.2023 11:35 Na płatnym parkingu przed urzędem dzielnicy Wawer w Warszawie funkcjonuje oddzielny parking tylko dla zarządu. Trzy miejsca są odgrodzone kilkumetrowym automatycznym szlabanem. Mieszkańcy rozumieją potrzebę ich wyznaczenia, zastanawiają się jednak czy nie można było zrobić tego taniej.

Na płatnym parkingu przed urzędem dzielnicy Wawer w Warszawie funkcjonuje oddzielny parking tylko dla zarządu. Kilkumetrowym automatycznym szlabanem są odgrodzone trzy miejsca parkingowe.

– Montaż trzech szlabanów, w tym odgradzającego parking dla zarządu dzielnicy kosztował około 13 tysięcy złotych – wylicza rzecznik dzielnicy, Marcin Jakubik.

– Koszt całkowity utrzymania parkingu, tych szlabanów i w ogóle serwisu parkingowego to niecałe 15 tysięcy złotych rocznie. Kosz tego jednego szlabanu jest trudny do oszacowania, ale on stanowi stosunkowo niewielką część tych 15 tysięcy – mówi Jakubik.

Mieszkańcy są oburzeni i pytają czy nie było tańszego sposobu na odgrodzenie miejsc dla pracowników urzędu?

Automatyczny szlaban odgradzający miejsca tylko dla zarządu został zamontowany w 2016 roku. Do dziś wzbudza kontrowersje wśród mieszkańców.

