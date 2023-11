Zmiany w rozkładzie jazdy linii otwockiej [SPRAWDŹ] RDC 05.11.2023 17:28 Kolejny etap prac przy przebudowie i modernizacji linii kolejowej nr 7, na stacji Warszawa Wawer, spowoduje zmiany w rozkładzie jazdy pociągów Szybkiej Kolei Miejskiej od 6 do 9 oraz od 13 do 16 listopada — poinformował Zarząd Transportu Miejskiego.

Pociąg SKM (autor: SKM/Facebook)

W godzinach nocnych, od godz. 22 do 4 między Warszawą Wschodnią a Warszawą Falenicą nie będą jeździły pociągi. Dlatego od niedzieli, 6 do czwartku, 9 listopada dwa ostatnie, wieczorne pociągi SKM linii S1 z Pruszkowa do Otwocka (o godz. 21.39 i 23.14) dojadą tylko do stacji Warszawa Wschodnia.

Ostatni pociąg S1 z Otwocka do Pruszkowa odjedzie o godz. 20.48, a S10 do Warszawy Wschodniej o godz. 21.05. Natomiast w godz. 21.30 – 24 na odcinku Otwock – Warszawa Falenica będą kursowały wahadłowo pociągi S10.

Zmiany od poniedziałku

W czasie kolejnego ograniczenia przejazdu, od poniedziałku, 13 do czwartku, 16 listopada, organizacja ruchu będzie taka sama ale godziny kursowania pociągów nieco inne bo od 12 listopada zmieni się rozkład jazdy. Trzy ostatnie, wieczorne pociągi linii S1 z Pruszkowa do Otwocka (o godz. 20.38, 21.54 i 23.16) pojadą w skróconej relacji do stacji Warszawa Wschodnia. Ostatni pociąg S1 z Otwocka do Pruszkowa odjedzie o godz. 20.48, a S10 do Warszawy Wschodniej o godz. 21.14. Natomiast w godz. 21.30 – 24 na odcinku Otwock – Warszawa Falenica będą kursowały wahadłowo pociągi SKM S10.

Pociągi Kolei Mazowieckich

Do Warszawy Falenicy można dojechać z Pragi Południe autobusami linii 142, 146 i 521.

„Dodatkowo w dniach wyłączeń uruchomimy specjalny kurs autobusów linii 521 z Warszawy Wschodniej do Warszawy Falenicy. Autobus odjedzie po przyjeździe ostatniej SKM z przystanku przy dworcu od strony ulicy Lubelskiej i pojedzie ulicami Bliską, Żupniczą, Chodakowską, Mińską, Stanisławowską i Terespolską do Grochowskiej i dalej stałą trasą” - przekazał ZTM. Autobusy komunikacji zastępczej za pociągi uruchomią także Koleje Mazowieckie.

