W Wawrze powstanie Centrum Aktywności Międzypokoleniowej. Budowa ruszy za kilka dni RDC 18.01.2024 08:22 Budowa kluczowej inwestycji w Dzielnicy Wawer ruszy za kilka dni. Chodzi o Centrum Aktywności Międzypokoleniowej. Przestrzeń będzie dostosowana do osób z niepełnosprawnościami, a charakteryzować ją będzie prawie zeroemisyjność. W CAM powstanie miejsce dla seniorów oraz dzieci w wieku żłobkowym. — Faktycznie to ma być spotkanie i współpraca środowisk oraz wspólne działania na rzecz poszczególnych grup — mówi burmistrz dzielnicy.

Umowa na CAM podpisana (autor: UM)

Za kilka dni ruszy budowa Centrum Aktywności Międzypokoleniowej w Wawrze. Umowa z wykonawcą została podpisana. To kluczowa inwestycja realizowana w Dzielnicy Wawer w ostatnich latach.

Burmistrz Norbert Szczepański podkreśla, że centrum będzie charakteryzować wielopokoleniowość.

— Międzypokoleniowe spotkania. Będziemy mieli tam miejsce dla osób z niepełnosprawnościami, miejsce dla seniorów i miejsce dla dzieci, nawet tych najmniejszych w wieku żłobkowym. To spotkanie ma zrodzić projekty. Faktycznie to ma być spotkanie i współpraca środowisk oraz wspólne działania na rzecz poszczególnych grup — mówi Szczepański.

Integracja mieszkańców

Ale CAM będzie miejscem, którego głównym cel to integracja mieszkańców dzielnicy. Do tej porty w Wawrze takiego miejsca nie było.

— Nie jest to tylko miejsce dla 150 dzieci w żłobku czy 30 seniorów, czy 30 osób z niepełnosprawnościami, które tam na co dzień będą. To miejsce także dla naszych mieszkańców, którzy przyjdą. Sala konferencyjna, przestrzeń kawiarniana. To jest miejsce spotkania. Zapraszamy do współpracy i organizacje pozarządowe i mieszkańców do tworzenia projektów — opisuje Szczepański.

Zeroemisyjność na pierwszym miejscu

Centrum Aktywności Międzypokoleniowej wybuduje spółka Baudziedzic za kwotę blisko 40 mln zł. Budynki powstaną pomiędzy ulicami Patriotów a Mrówczą.

Charakteryzować je będzie prawie zeroemisyjność, ale jak mówi rzecznik urzędu dzielnicy Marcin Jakubik, będą i inne ekologiczne rozwiązania.

— Jak na przykład system odzyskiwania deszczówki, który po odpowiednim przefiltrowaniu będzie używany w toaletach — mówi Jakubik.

Budowa Centrum Aktywności Międzypokoleniowej w Wawrze zakończy się w lipcu 2025 roku.

