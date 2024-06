Huk i dym w Warszawie. Ruszają ćwiczenia służb z użyciem pirotechniki

Dzisiaj rozpoczynają się ćwiczenia służb z udziałem pirotechniki na terenie Warszawy. Odbędą się one na ul. Czajki oraz ul. Koszykowej i potrwają do jutra. W niedzielę Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało w tej sprawie wiadomości SMS do osób przybywających na terenie stolicy.