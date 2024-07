Marywilska 44 przygotowuje kontenery dla handlarzy. Ponad 600 stoi już na miejscu Przemysław Paczkowski 13.07.2024 12:41 Ponad 600 kontenerów stanęło już obok spalonej hali Marywilska 44. Widać postępy na budowie tymczasowego miasteczka handlowego. Pawilony mają zostać jeszcze w tym miesiącu udostępnione kupcom, którzy stracili swoje punkty podczas pożaru hali.

4 Marywilska 44 (autor: RDC)

- Docelowo ma być tych kontenerów 800 - mówi prezes spółki Marywilska 44, Małgorzata Konarska. - Praktycznie pierwszy etap, który zamierzaliśmy zrealizować już dobiega końca, ale myślę, że do 3 sierpnia, tak jak zakładaliśmy, uda nam się udostępnić większość kontenerów, które były do realizacji w drugim etapie - dodaje.

Spółka robi wszystko by udostępnić kontenery kupcom już 29 lipca.

- Nie każdy znajdzie jednak miejsce na terenie tymczasowego targowiska - zaznacza Konarska. - Z przykrością muszę stwierdzić, że nie jesteśmy w stanie zaspokoić potrzeb wszystkich kupców, którzy handlowali na terenie hali. Na tę chwilę będziemy współpracować z ponad 400 handlarzami - podkreśla.

rezes spółki Marywilska 44 zapewnia, że razem z punktami handlowymi ruszą stoiska gastronomiczne, które cieszyły się dużą popularnością. Tymczasowe miasteczko handlowe ma ruszyć 3 sierpnia.

Śledztwo ws. Marywilskiej

W czasie pożaru na Marywilskiej 44 doszło do spalenia monitoringu. Poinformował o tym Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Tomasz Siemoniak. 12 lipca miną dwa miesiące od wybuchu pożaru - do dziś służby nie weszły na teren hali targowej. Dziennikarz RDC pytał, czy władze nie obawiają się, że po tak długim czasie doszło do uszkodzenia lub zatarcia dowodów.

- Śledczy, gdy tylko będą mogli, zbadają wszystko to, co tam zostało, natomiast z raportu, którym ja dysponuję wynika, że elementy wewnętrznego monitoringu się stopiły i spaliły. Trzeba mieć to na uwadze. Gdy tylko będzie to możliwe bez narażania biegłych, każdy kawałek, każdy potencjalny dowód będzie zbadany - powiedział Siemoniak.





Oględziny spalonej hali są uniemożliwione ze względu na stan techniczny budynku sprawdzony przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego. Po 24 lipca rozpocznie się obowiązek rozbiórki.

