Gwałty, zabójstwa i pobicia. Która dzielnica Warszawy jest najniebezpieczniejsza? [DANE]

W Warszawie średnio co miesiąc ma miejsce zabójstwo i cztery gwałty. W Polskim Radiu RDC sprawdziliśmy, w których dzielnicach stolicy dochodzi do najcięższych przestępstw. — Powinno być tych zdarzeń zdecydowanie mniej. Miasto finansuje tzw. patrole ponadnormatywne — komentuje przewodniczący komisji bezpieczeństwa w Radzie Warszawy Tomasz Sybilski. Jednak statystyki wskazują, że od początku roku na terenie całej stolicy doszło do 45 gwałtów i 12 zabójstw.