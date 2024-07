Wszedł do gmachu MRPiPS z rewolwerem hukowym. 44-latek zatrzymany przez policję

Mężczyzna, który we wtorek wszedł do gmachu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z torbą, w której miał przedmioty potencjalnie niebezpieczne m.in. rewolwer hukowy, został zatrzymany przez funkcjonariuszy policji. To 44-letni obywatel Białorusi. Prowadzone są z nim obecnie czynności policyjne.