Miał być „nocny burmistrz” w Warszawie, jest Miejskie Stanowisko Kierowania Przemysław Paczkowski 31.01.2024 21:32 W Warszawie funkcjonuje Miejskie Stanowisko Kierowania, choć według planów z 2018 roku Rafała Trzaskowskiego, pieczę nad bezpieczeństwem miał sprawować „nocny burmistrz”. Takie stanowisko do dziś nie zostało ogłoszone. — Wszystkie te informacje, które wpływają do miasta, są obsługiwane przez inspektorów Miejskiego Stanowiska Kierowania — mówi dyrektor Stołecznego Centrum Bezpieczeństwa. MSK pełni dyżur całodobowo.

Czy w Warszawie pojawi się "nocny burmistrz"? (autor: M.Janiszewski/ UM Warszawa)

Miejskie Stanowisko Kierowania zamiast „nocnego burmistrza”? Tak jest w Warszawie. Włodarz, który miał czuwać nad bezpieczeństwem w nocy to pomysł Rafała Trzaskowskiego z 2018 roku. Do dziś jednak nie zostało ogłoszone takie stanowisko.

Jak mówi dyrektor Stołecznego Centrum Bezpieczeństwa Michał Domaradzki, rolę „nocnego burmistrza” pełni Miejskie Stanowisko Kierowania, które działa w szerszym zakresie od zeszłego roku.

— Wszystkie te informacje, które wpływają do miasta, są obsługiwane przez inspektorów Miejskiego Stanowiska Kierowania i jeżeli jest taka potrzeba, a zdarza się to bardzo często, to oni w odpowiedni sposób umundurowani i wyposażeni w środki transportu, wyjeżdżają na poważniejsze wydarzenia, które mają miejsce na terenie miasta i na bieżąco relacjonują ich przebieg — tłumaczy Domaradzki.

Potrzeba sprawnie działających służb

O obietnicę przedwyborczą dopytywał w swoich interpelacjach stołeczny radny Lewicy Marek Szolc.

Jego zdaniem potrzebne są obecnie sprawnie działające służby na stołecznych drogach.

— Kluczowe zmiany muszą zajść na poziomie współpracy między ratuszem a stołeczną komendą policji. Bardzo liczę, że nowy rząd zakończy trend rozkładu policji w Warszawie, że uda się zapełnić kilkaset wakatów, które obecnie mamy w stołecznej komendzie, a policjanci będą znów pilnowali porządku na ulicach Warszawy — mówi Szolc.

Miejskie Stanowisko Kierowania pełni dyżur całodobowo. Na takim stanowisku dyżur pełnią urzędnicy, ale także przedstawiciele służb: policji czy straży miejskiej.

