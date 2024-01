Bez licencji, prawa jazdy i pod wypływem. Ponad kilkaset naruszeń podczas przewozów osób RDC 31.01.2024 17:53 Urząd m.st. Warszawy skontrolował 1835 pojazdów prowadzących przewozy osobowe. Wykryto kilkaset, czasami drastycznych naruszeń. Kierowcy przewozili pasażerów bez licencji, bez prawa jazdy lub badań lekarskich i psychologicznych, niesprawnym autem, a nawet po alkoholu.

Znamy wyniki kontroli przewozów osób w Warszawie (autor: UM Warszawa/ R.Motyl)

Jak poinformowało w środę miasto, podczas tegorocznych kontroli taksówek i przewozów osobowych stwierdzono 523 nieprawidłowości. Weryfikacji została poddana legalność prowadzenia przewozu osób taksówką i samochodem osobowym na terenie miasta, sprawdzane jest także przestrzeganie przez przewoźników obowiązujących norm prawnych z zakresu transportu drogowego, prawa o ruchu drogowym, prawa podatkowego oraz legalności pobytu cudzoziemca na terenie RP.

— Urząd m.st. Warszawy wspólnie z odpowiednimi służbami przeprowadził w 2023 roku łącznie 1835 kontroli pojazdów prowadzących przewozy osobowe — poinformowała rzeczniczka prasowa Monika Beuth.

Dodała, że było możliwe dzięki jednoczesnemu zaangażowaniu w kontrole różnych uprawnionych służb, posiadających niezależne od siebie, różne kompetencje kontrolne — w szczególności Policji, Straży Granicznej oraz Inspekcji Transportu Drogowego.

Bez licencji i badań lekarskich — naruszenia kierowców

Najczęściej występujące naruszenia:

100 kierowców jeździło bez licencji, a 3 z podrobioną

68 kierowców nie miało badań lekarskich i psychologicznych kierowcy

62 poruszało się pojazdem bez uprawnień do kierowania

2 było po zażyciu narkotyków

6 spożyło wcześniej alkohol

39 posługiwało się fałszywym prawem jazdy

3 okazało się osobami poszukiwanymi przez policję

Zatrzymano 159 dowodów rejestracyjnych pojazdów.

Miasto odnotowało, że wskutek kontroli wzrosło zainteresowania uzyskaniem legalnej licencji na świadczenie usług transportowych.

Niestety, w ramach bezpośredniej obsługi (na tzw. okienku) podczas składania wniosków o uzyskanie identyfikatora kierowcy taksówki policja zatrzymała 48 klientów posługujących się fałszywym prawem jazdy.

— W 2023 r. na policję przekazano także 29 zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa w związku ze złożeniem fałszywych orzeczeń lekarskich, psychologicznych, tłumaczeń na język polski dokumentów lub oświadczeń — poinformowało miasto.

Weryfikacja dokumentów

Miasto wyjaśniło, że urząd w 2023 r. doposażył stanowiska bezpośredniej obsługi (komunikacyjne i transportowe) w urządzenia mobilne do weryfikacji dokumentów pod kątem ich autentyczności (w szczególności praw jazdy, dowodów osobistych, dowodów rejestracyjnych), to również w znacznym stopniu przyczynia się do ujawniania oszustw.

Już w 2024 roku, pod koniec stycznia zostały przeprowadzone kolejne kontrole, jak informuje miasto, łącznie 102 czynności sprawdzająco-kontrolne, w wyniku których stwierdzono wiele nieprawidłowości.

Ratusz przypomina, że na „aplikację” mogą wykonywać przedsiębiorcy posiadający licencję „TAXI”. Wsiadając do taksówki należy zwrócić uwagę, czy pojazd posiada lampę na dachu z napisem „TAXI” wymaganą w przypadku licencjonowanych taksówek, a także czy wewnątrz pojazdu – w widocznym miejscu, znajduje się specjalny identyfikator z danymi kierowcy (imieniem, nazwiskiem i zdjęciem).

Czytaj też: M. Frankowski w RDC: powrót pl. Piłsudskiego w ręce Warszawy to kwestia tygodni