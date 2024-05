Remont torowiska na rondzie Czterdziestolatka. Zmiany w ruchu [MAPA] RDC 03.05.2024 11:27 Tramwajarze wykorzystują weekend, 3-5 maja, na remont przejazdów tramwajowych na rondzie Czterdziestolatka. Nie można pojechać prosto Alejami Jerozolimskimi. Zamknięte zostało torowisko tramwajowe na odcinku od ronda ONZ do ulicy Nowowiejskiej. Komunikacja miejska pojedzie objazdem.

Remont przejazdów tramwajowych na rondzie Czterdziestolatka (autor: Tramwaje Warszawskie/zdjęcie ilustracyjne)

Remont zaplanowano od piątku do niedzieli, 3-5 maja, kiedy wielu warszawiaków będzie odpoczywało z dala od miasta. Tramwajarze zamknęli przejazdy tramwajowe po stronie ulicy Chałubińskiego i alei Jana Pawła II. Nie można przejechać Alejami Jerozolimskimi przez rondo Czterdziestolatka.

Na jezdni Alej Jerozolimskich w kierunku Marszałkowskiej będą dwa pasy do skrętu w ulicę Chałubińskiego. Jezdnia alei Jana Pawła II prowadząca do alei Niepodległości zostanie zwężona o lewy pas.

Kierowcy nie przejadą także Alejami Jerozolimskimi od ronda Dmowskiego do placu Zawiszy. Na jezdni w tym kierunku będą tylko dwa pasy – do skrętu w prawo. Zwężona zostanie też jezdnia Chałubińskiego w stronę ronda ONZ, do dwóch pasów – prosto oraz prosto lub w prawo.

Objazd do ronda Dmowskiego poprowadzi ulicą Chałubińskiego, aleją Niepodległości i Trasą Łazienkowską do Waryńskiego i Marszałkowskiej. W stronę placu Zawiszy kierowcy pojadą aleją Jana Pawła II do ronda ONZ, gdzie zawrócą. Utrudnienia będzie można ominąć także ulicą Emilii Plater pomiędzy Alejami Jerozolimskimi a Świętokrzyską.

Komunikacja miejska na objeździe

W weekend, 3-5 maja, zamknięte zostanie torowisko tramwajowe na odcinku od ronda ONZ do ulicy Nowowiejskiej.

W tym czasie nie będą kursowały tramwaje linii: 10, 11 i 33, a trasa linii 17 zmieni się – objazd w obu kierunkach poprowadzi aleją „Solidarności”, przez plac Bankowy, ulicami Marszałkowską i Nowowiejską. Na tory wyjadą linie zastępcze: 73 z Metra Młociny na Osiedle Górczewska lub Cmentarz Wolski oraz 74 między Wyścigami a PKP Służewiec.

Autobusy zastępcze Z17 będą jeździły, co około 5-8 minut, między Rondem ONZ a metrem Pole Mokotowskie po trasie tramwajów linii 17.

Autobusy linii: 127, 128, 158, 175, 517, 521 w stronę Browarnej, placu Piłsudskiego, Witolina, Torwaru i Falenicy ominą plac budowy, jadąc od placu Starynkiewicza ulicami Lindleya, Koszykową i Chałubińskiego. W przeciwnym kierunku natomiast aleją Jana Pawła II i przez rondo ONZ.

Nocne: N32, N35, N38, N43, N85, N88 i N91 oraz 504 do pętli przy Dworcu Centralnym dojadą Żelazną i Złotą. Autobusy linii: 504, 200, N34, N43, N36, N86 wyjadą z pętli przy Dworcu Centralnym w lewo w Emilii Plater i wrócą do swoich stałych tras aleją Jana Pawła II.

