Zamknięty przejazd na Chłopickiego. Objazdy dla kierowców i zmiany w komunikacji 25.09.2023 Kolejarze przebudowujący tory na Olszynce Grochowskiej zamknęli w poniedziałek, 25 września, przejazd na ulicy Chłopickiego. W tym czasie kierowcy jadący od strony Chełmżyńskiej lub z ulicy Dudziarskiej nie pokonają torowiska.

Tory w budowie - na Chłopickiego kolejarze zamknęli przejazd (autor: Zdjęcie ilustracyjne/Warszawa/X)

W związku z rozpoczęciem kolejnego etapu przebudowy linii kolejowej nr 7, a tym samym zamknięciem dla ruchu kołowego przejazdu kolejowego w ul. Chłopickiego, od dnia 25.09.2023 r. do odwołania, linia autobusowa 225 zostaje wycofana z podjazdów do przystanku Osiedle Dudziarska.

Autobusy linii 225 będą kursowały trasą podstawową, ale z pominięciem ulic Chłopickiego i Dudziarskiej. W czasie zamknięcia przejazdu kolejowego nie będą funkcjonowały przystanki: Szeroka 01 i 02, Areszt Śledczy Grochów 01 i 02 oraz Os. Dudziarska 01.

Jadący ulicą Chłopickiego od strony Chełmżyńskiej nie przejadą przez tory w kierunku Dudziarskiej. Powinni pojechać ulicą Chełmżyńską do Marsa. Z kolei wyjeżdżający z Dudziarskiej będą musieli kierować się do ulicy Makowskiej. Prace na przejeździe potrwają do połowy października.

