M. Frankowski w RDC: powrót pl. Piłsudskiego w ręce Warszawy to kwestia tygodni

Plac Piłsudskiego w Warszawie (autor: UD Śródmieście)

Plac Piłsudskiego wróci w ręce Warszawy i to kwestia tygodni - powiedział w „Poranku RDC” wojewoda mazowiecki Mariusz Frankowski. Teren w 2017 roku decyzją ówczesnego ministra infrastruktury został przekazany w ręce Urzędu Wojewódzkiego i obecnie zarządzany jest przez Ministerstwo Obrony Narodowej. Od tego czasu stołeczny ratusz stara się o powrotne przejęcie placu.

- Nie widzę dzisiaj żadnych przesłanek, żeby to nadal było miejsce, które będzie w zarządzie MON-u. Najpierw trzeba wrócić, wydaje się, do trwałego zarządu m.st. Warszawy, ewentualnie zobaczyć, czy ten wniosek komunalizacyjny ma w ogóle rację bytu. To kwestia tygodni - wskazał na naszej antenie Mariusz Frankowski.



Zdaniem stołecznego ratusza, przejęcie placu przez władze centralne w 2017 roku było niezgodne z prawem.

