Rozpoczął się remont torów na Rembielińskiej. Utrudnienia i objazdy [SPRAWDŹ]

Dzisiaj rozpoczął się drugi etap remontu torowiska do zajezdni Annopol. Zmieniła się organizacja ruchu. Ulica Rembielińska na odcinku od Julianowskiej do skrzyżowania z Bartniczą i Wyszogrodzką jest jednokierunkowa. Kierowcy mogą pojechać tylko w stronę Kondratowicza. Objazd w przeciwną stronę został wyznaczony z ulicy Rembielińskiej, Bazyliańską i Wysockiego do Bartniczej lub Matki Teresy z Kalkuty. Zmieniła się również trasa linii zastępczej Z-1.