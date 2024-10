„Nocny burmistrz” w Warszawie? R. Trzaskowski nie wyklucza powrotu do planów z 2018 roku Adam Abramiuk 08.10.2024 21:22 Możliwe, że w Warszawie powstanie jednak urząd „nocnego burmistrza”. Obecny prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski nie wyklucza powrotu do planów z kampanii wyborczej z 2018 roku. Od 2023 roku całodobowo działa Miejskie Stanowisko Kierowania. Dyżur pełnią tam urzędnicy, policjanci oraz strażnicy miejscy.

Czy w Warszawie pojawi się "nocny burmistrz"? (autor: M.Janiszewski/ UM Warszawa)

Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski nie wyklucza powrotu do planów z kampanii wyborczej z 2018 roku — chodzi o stworzenie urzędu tzw. nocnego burmistrza.

To osoba, która miałaby pełnić nadzór nad miastem w godzinach nocnych m.in. w sprawach dotyczących bezpieczeństwa.

— My mówiliśmy o tym podczas kampanii wyborczej i być może wrócimy do tego projektu po to, żeby była jedna osoba, która będzie rzeczywiście odpowiedzialna za wszystkie kwestie związane z nocnym życiem stolicy — powiedział Trzaskowski.

Jak informowaliśmy na początku roku, w stolicy od 2023 roku całodobowo działa Miejskie Stanowisko Kierowania. Dyżur pełnią tam urzędnicy, policjanci oraz strażnicy miejscy.

