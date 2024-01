W stolicy obowiązuje karta praw osób w kryzysie bezdomności. Co gwarantuje? RDC 17.01.2024 09:16 Noclegownie, schroniska i Mobilny Punkt Poradnictwa dla osób doświadczających bezdomności działają przez cały rok, a zimą dodatkowo uruchamiane są ogrzewalnie. W Warszawie obowiązuje także karta praw osób doświadczających bezdomności, która gwarantuje ochronę, bezpieczeństwo i poszanowanie praw podstawowych mieszkańców w trudnej sytuacji życiowej.

Co gwarantuje karta praw osób w kryzysie bezdomności? (autor: UM Warszawa)

W Warszawie obowiązuje karta praw osób doświadczających bezdomności, która gwarantuje ochronę, bezpieczeństwo i poszanowanie praw podstawowych mieszkańców w trudnej sytuacji życiowej.

– Przez wiele miesięcy pracowaliśmy nad zapisami i kolejnymi krokami wraz z przedstawicielami i przedstawicielkami warszawskich organizacji pozarządowych, biur i jednostek miejskich, a także odpowiednich służb. Bardzo dziękuję wszystkim za pracę, zaangażowanie i wiedzę ekspercką oraz praktyczną – powiedziała Aldona Machnowska-Góra, zastępczyni prezydenta m.st. Warszawy.

Karta określa obszary i kierunki działań miasta zmierzających do m.in. przeciwdziałania dyskryminacji osób w kryzysie bezdomności. Zarządzenie mówi także o prawach, które przypominają o szacunku do każdego człowieka, bez względu na jego status materialny lub społeczny.

Na mocy podpisanego przez prezydenta m.st. Warszawy Rafała Trzaskowskiego zarządzenia każda z osób, która wyrazi do tego wolę, dostanie dostęp do godnego tymczasowego schronienia w sytuacji, gdy niemożliwe jest niezwłoczne udzielnie jej pomocy mieszkaniowej. Poza tym w karcie zapewniono prawa: równego traktowania, wyborcze, do adresu korespondencyjnego oraz prawo korzystania z przestrzeni publicznej i swobodnego poruszania się w niej.

Wsparcie w okresie jesienno-zimowym

W Warszawie działają noclegownie przy ul. Kaczorowej 39, Kupieckiej 15 i ul. Myśliborskiej 53, z których może skorzystać każdy potrzebujący w godzinach od 18:00 do 8:00. W placówkach wydawane są również posiłki – ciepła kolacja i śniadanie.

Przy noclegowniach przy ul. Kupieckiej i ul. Myśliborskiej działają także ogrzewalnie. Dodatkowo na zlecenie miasta Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej prowadzi ogrzewalnie przy ul. Grochowskiej 111/113, która jest czynna przez siedem dni w tygodniu. Działa tam także jadłodajnia i łaźnia.

Oprócz tego działa 18 schronisk, z czego 7 z usługami opiekuńczymi, do których przyjęcie następuje po przeprowadzonym postępowaniu administracyjnym w Ośrodku Pomocy Społecznej. Schroniska zapewniają także wzmacniające aktywność społeczną, uzyskanie samodzielności życiowej i wyjście z bezdomności. Prowadzone są tam treningi umiejętności samodzielnego wypełniania ról społecznych oraz trening umiejętności interpersonalnych i umiejętności rozwiązywania problemów, a także grupy wsparcia.

Punkt pomocy medycznej i pralnia

Na zlecenie miasta Punkt Pomocy Medycznej prowadzi Stowarzyszenie Jesteśmy Nadzieją przy ul. Wolskiej 172. Poradnia czynna jest od poniedziałku do piątku, w godz. od 9:00 do 15:00. Oferuje pomoc lekarzy różnych specjalizacji, pomoc psychologa, zabiegi stomatologiczne, zabiegi pielęgniarskie, diagnostykę i badania laboratoryjne oraz możliwość konsultacji z pracownikiem socjalnym. Punkt poradnictwa dla osób w kryzysie bezdomności współpracuje ze wszystkimi instytucjami i organizacjami pozarządowymi działającymi w zakresie rozwiązywania problemów osób w kryzysie bezdomności.

Z kolei Stowarzyszenie Penitencjarne „Patronat” przy ul. Grochowskiej 259A prowadzi pralnię. Z usług nieodpłatnie mogą korzystać placówki dla osób bezdomnych posiadające umowę dotacyjną z m.st. Warszawą oraz indywidualne osoby bezdomne na podstawie skierowania z OPS lub punktu poradnictwa.

Mobilny Punkt Poradnictwa i Streetworking

Na zlecenie miasta realizowany jest również streetworking, który obejmuje swoim zasięgiem wszystkie dzielnice m.st. Warszawy. Działania podejmowane są we współpracy ze stołeczną Strażą Miejską. Streetworkerzy oferują pomoc osobom w kryzysie bezdomności przebywającym na klatkach schodowych, w piwnicach oraz w parkach. Motywują je do zmian w życiu, zachęcają do skorzystania z noclegowni, jadłodajni, łaźni, a także asystują im w drodze do urzędu, szpitala, schroniska.

Miejski autobus dla osób w kryzysie bezdomności pełni ważną rolę w udzielaniu pomocy doraźnej i interwencyjnej. Umożliwia przemieszczanie się pomiędzy schroniskami, noclegowniami, jadłodajniami, ogrzewalniami, punktami pomocy medycznej oraz łaźnią. MPP dociera do dworców kolejowych i wielu innych miejsc, oferując nie tylko transport do placówek, ale też ciepły napój oraz poradnictwo wykwalifikowanych streetworkerów. Mają oni za zadanie rozpoznać sytuację osób w kryzysie bezdomności, wzmacniać ich motywację do podejmowania działań aktywizujących oraz kierować osoby wymagające pomocy do odpowiednich placówek lub instytucji. Autobus jeździ po mieście codziennie, również w niedziele i święta.

Najważniejsze organizacje pozarządowe udzielające wsparcia osobom w kryzysie bezdomności na zlecenie m.st. Warszawa to: Caritas Archidiecezji Warszawskiej, Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej, Stowarzyszenie Pomocy i Interwencji Społecznej, Stowarzyszenie Wspólnota Chleb Życia, Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Warszawskie, Stowarzyszenie Monar, Bank Żywności SOS w Warszawie, Stowarzyszenie Jesteśmy Nadzieją, Kamiliańska Misja Pomocy Społecznej, Polski Komitet Pomocy Społecznej, Fundacja po Drugie, Mokotowskie Hospicjum Świętego Krzyża, Stowarzyszenie Penitencjarne "Patronat" Oddział w Warszawie, Klasztor Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów Prowincji Warszawskiej w Warszawie, Zgromadzenie Sióstr Świętego Feliksa z Kantalicjo Prowincja Matki Bożej Królowej Polski- Siostry Felicjanki i Jadłodajnia Św. Ryszarda Pampuri.

Więcej informacji na ten temat znajduje się na stronie: wsparcie.um.warszawa.pl/kryzys-bezdomnosci.

