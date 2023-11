W sobotę 61. Rajd Barbórka. Są już pierwsze utrudnienia [SPRAWDŹ] RDC 30.11.2023 19:47 Już w sobotę, 2 grudnia, odbędzie się 61. Rajd Barbórka. Ostatni i najbardziej widowiskowy odcinek specjalny tradycyjnie odbędzie się na Powiślu. Organizacja przejazdu rajdowców będzie się wiązać z zamknięciem ruchu na ulicach i ograniczeniem parkowania. Pierwsze już od czwartku.

Rajd Barbórka i utrudnienia (autor: RDC)

W sobotę 61. Rajd Barbórka. Zawodnicy rozpoczną rywalizację na Autodromie w Słomczynie. Stamtąd przejadą na Tor Służewiec, gdzie zmierzą się z kolejnymi dwoma odcinkami specjalnymi. Rajdowców nie zabraknie też na Autodromie Bemowo, gdzie do pokonania będzie znany wszystkim kibicom mostek. Ostatni akcent rajdu to legendarne Kryterium Asów, czyli efektowny i bardzo wymagający przejazd ulicą Karową.

Przed odcinkiem na Karowej zostaną ustawione trybuny, dlatego też ulica Furmańska jest zamknięta od czwartku od godziny 7 do poniedziałku, 4 grudnia, do godziny 23. W tym czasie fragment Furmańskiej – od ulicy Karowej do wjazdu na parking – zostanie wyłączony także z ruchu pieszego.

Na dwa dni – piątek i sobotę, 1 i 2 grudnia – na drodze wewnętrznej prowadzącej do Automobilklubu Polski na Bemowo, równolegle do ulicy Powstańców Śląskich, wprowadzony zostanie zakaz parkowania.

W dniu rajdu z ruchu i parkowania zostaną wyłączone ulice: Karowa, na odcinku od Krakowskiego Przedmieścia do ulicy Dobrej; Furmańska, na całej długości – od Karowej do Bednarskiej; Browarna, na odcinku od Karowej do Leszczyńskiej; Wiślana, od strony Dobrej, na około stumetrowym odcinku przed skrzyżowaniem z ulicą Browarną; Lipowa, od Dobrej w kierunku Browarnej; Bednarska, od Furmańskiej w kierunku skweru Hoovera.

Dodatkowo tego dnia zakaz parkowania będzie obowiązywał na ulicach: Gęstej i Dobrej, od Karowej do Bednarskiej.

Utrudnienia czekają też pasażerów komunikacji miejskiej. W sobotę, 2 grudnia, autobusy linii 127 nie będą kursowały do pętli przy ulicy Browarnej. Pojadą prosto ulicą Dobrą i dojadą do pętli Mariensztat. Na swoją trasę wrócą Dobrą, Nowym Zjazdem, Wybrzeżem Kościuszkowskim i Karową.

Czytaj też: Drogowcy zamknęli dwie ulice w Warszawie. Zmiany na Mokotowie i we Włochach