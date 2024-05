W weekend utrudnienia w Śródmieściu i na Woli [MAPY] RDC 31.05.2024 21:48 W sobotę, 1 czerwca, początek kolejnego etapu budowy przystanków tramwajowych na ulicy Obozowej. Tramwajarze dokończą też remont przejazdów na rondzie Czterdziestolatka. Kierowców i mieszkańców czekają tam utrudnienia.

Zmiany na Obozowej

"W piątek, 31 maja, o godzinie 23.30 powróci ruch na jezdni ulicy Obozowej w kierunku Bemowa, od Dalibora do Księcia Janusza. Kilkadziesiąt minut później tramwajarze zamkną jezdnię w drugą stronę – od ulicy Deotymy do alei Prymasa Tysiąclecia. Objazd został wyznaczony ulicami Deotymy i Górczewską do alei Prymasa Tysiąclecia" - poinformował stołeczny ratusz.

Skrzyżowanie z ulicą Magistracką pozostanie otwarte. Wyjazd z niej, tak samo jak z Deotymy, będzie prosto lub w lewo. Utrudnienia potrwają do piątku, 7 czerwca.

Ten etap prac wymaga czasowego wyłączenia ruchu tramwajowego. "W weekend, 1-2 czerwca, tramwaje nie będą jeździły pomiędzy pętlą Koło a ulicą Wawrzyszewską. W tym czasie składy linii 20 z Żerania FSO skończą trasę na przystanku Wawrzyszewska, a kursowanie linii 23 i 24 zostanie zawieszone. Na Boernerowo z pętli Koło pojadą tramwaje linii 70. Kolejną zastępczą linią będzie 71, która z pętli Czynszowa do P+R Al. Krakowska pojedzie ulicami: Stalową, 11 Listopada, aleją Solidarności, Okopową, Towarową, Grójecką i aleją Krakowską" - poinformował Zarząd Transportu Miejskiego.

Pasażerowie będą mogli skorzystać również z autobusów linii zastępczej Z23. Rozpoczną one trasę na pętli przy ulicy Ostroroga i dalej ulicami: Obozową, Dywizjonu 303, Radiową i Powstańców Śląskich dojadą do pętli Nowe Bemowo. W drodze powrotnej ominą miejsce prac ulicami Deotymy, Górczewską i aleją Prymasa Tysiąclecia.

Zmiany w Śródmieściu

Od soboty, 1 czerwca, od godziny 0.15 do poniedziałku, 3 czerwca, do godziny 4 tramwajarze będą pracowali na torowisku w Alejach Jerozolimskich, po stronie Dworca Centralnego. Kierowcy jadący od placu Zawiszy nie skręcą na rondzie w lewo w aleję Jana Pawła II. Na Chałubińskiego będą dwa pasy – oba do skrętu w prawo w Aleje Jerozolimskie. Objazd do alei Jana Pawła II wyznaczono ulicami Emilii Plater i Świętokrzyską. Przejazd wiaduktem pozostanie otwarty.

"W dniach, 1-2 czerwca, tramwaje nie będą jeździły na odcinku między placem Starynkiewicza a rondem Waszyngtona" - poinformował ZTM.

Kursowanie linii 7 i 24 zostanie w tym czasie zawieszone, a tramwaje 9 i 22 pojadą skróconymi trasami, tylko w lewobrzeżnej Warszawie. Dojadą do pętli przy placu Starynkiewicza. Uruchomione zostaną trzy linie zastępcze. Tramwaje oznaczone numerem 71 pojadą z Czynszowej na P+R Al. Krakowska ulicami: Stalową, 11 Listopada, aleją Solidarności, Okopową, Towarową, Grójecką i aleją Krakowską. Dwie pozostałe linie, 77 i 79, będą tylko po praskiej stronie. Tramwaje 77 pojadą z pętli przy ulicy Kawęczyńskiej na Gocławek. Jej uzupełnienie – linia 79 – z pętli Ratuszowa-Zoo na Gocławek przez aleję Waszyngtona.

Będzie kursowała również zastępcza linia autobusowa Z-9. Autobusy, co około 5-8 minut, pojadą Alejami Jerozolimskimi i mostem Poniatowskiego między placem Zawiszy a rondem Waszyngtona.

Linia 174 zamiast na rondzie ONZ skończy trasę na przystanku Emilii Plater 02. Stąd też pojedzie na Mokotów. Autobusy linii 200 do Konstancina-Jeziorny będą ruszały z przystanku Dworzec Centralny 14, przy ulicy Emilii Plater, od strony Pałacu Kultury i Nauki.

