Pięć ulic w kilku dzielnicach Warszawy do remontu i przebudowy [SPRAWDŹ] RDC 05.03.2024 16:36 Marszałkowska, Zamoyskiego, Lalki, Odyńca i Ordona – przetarg na remont i przebudowę tych ulic ogłosił warszawskich ratusz. Oferty można składać do 21 marca. Prace w zależności od remontowanej ulicy potrwają od 4 do 6 miesięcy. W tym roku w Warszawie nową nawierzchnię zyskają również m.in. Plac na Rozdrożu i przebudowywane ulice na Woli.

Marszałkowska przed frezowaniem (autor: Anna Mazurowska/UM Warszawa)

Miasto stołeczne Warszawa ogłosiło przetarg na remont nawierzchni i przebudowę pięciu ulic w pięciu różnych dzielnicach. Prace drogowe zaplanowano nie tylko w centrum, ale również na Mokotowie, Woli, w Ursusie i ul. Zamoyskiego, która znajduje się na granicy obu Prag.

Wykonawcy mogą zgłaszać się do 21 marca, a po podpisaniu umowy będą mieli na wykonanie zadania od 4 do 6 miesięcy w zależności od remontowanej ulicy.

Metamorfoza Marszałkowskiej

Jak zapowiada ZDM, remont na ul. Marszałkowskiej przejdzie zachodnia jezdnia między pl. Bankowym a ul. Królewską. Odświeżona zostanie także nawierzchnia obu zawrotek na wysokości budynku przy ul. Marszałkowskiej 115. Wykonawca będzie miał na to 4 miesiące od dnia podpisania umowy.

Ulica Marszałkowska przechodzi w ostatnim czasie duże zmiany. W zeszłym roku – w ramach projektu Nowe Centrum Warszawy – między al. „Solidarności” a ul. Królewską została wybudowana po zachodniej stronie droga dla rowerów, a także została posadzona nowa zieleń, w tym 63 drzewa.

Lalkę czeka frezowanie i przebudowa chodników

Ulica Lalki to niewielka, ale istotna ulica w Ursusie. Łączy ul. Cierlicką – która stanowi przejazd między podzielonymi torami kolejowymi Czechowicami i Niedźwiadkiem – z ul. Władysława Jagiełły. Odciąża w ten sposób równie krótką ul. Balicką. W tym przypadku frezowanie nawierzchni zostało zaplanowane na całej ulicy, ale także na rondzie „Marcysi”.

Zadanie obejmuje również przebudowę ciągnących się wzdłuż ulicy chodników. Stara kostka zostanie zastąpiona płytami. Wyremontowane zostaną także przejścia dla pieszych, przy których dołożona zostanie zieleń. Tutaj również roboty potrwają do 4 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Remont na Odyńca

Ulica Odyńca to jedna z ulic w osi wschód-zachód na Mokotowie i łączy jego trzy największe arterie – ul. Puławską, al. Niepodległości i ul. Wołoską. Odchodzi od niej wiele pomniejszych ulic północnego Wierzbna. Jezdnia – oraz chodniki – na odcinku od ul. Puławskiej do al. Niepodległości została wyremontowana w 2022 roku. Teraz przyszedł czas na drugą część.

Przy okazji prac na ul. Odyńca wyremontowany zostanie kawałek ul. Baboszewskiej oraz zjazdy w ulice Tagore’a i Joliot-Curie. Zatoka autobusowa przy przystanku Wołoska 05 także doczeka się odświeżenia. Oprócz frezowania i nałożenia nowej nawierzchni wykonawca będzie miał jeszcze za zadanie remont tamtejszych chodników. Tu również bruk zostanie wymieniony na płyty.

Ulicę Odyńca – na odcinku od al. Niepodległości do ul. Wołoskiej – czekają jeszcze bardziej „zielone” zmiany. Już w ramach innego przetargu posadzone zostaną tam 34 nowe drzewa, które uzupełniają istniejący szpaler.

Zamoyskiego z nową nawierzchnią i nowym chodnikiem

Ulica Zamoyskiego znajduje się na granicy obu Prag. Stanowi połączenie między takimi arteriami jak ul. Grochowska, ul. Jagiellońska i ul. Targowa. Ponadto odchodzi od niej al. Zieleniecka prowadząca do ronda Waszyngtona. Łączy się również z ul. Sokolą, która prowadzi (już jako ul. Zamoście) do mostu Świętokrzyskiego.

Ulica Zamoyskiego jest więc ważnym ciągiem komunikacyjnym, który już niedługo zyska nową nawierzchnię. Frezowanie obejmie odcinek od budynku przy ul. Targowej 1 do skrzyżowania z ul. Lubelską wraz z samym skrzyżowaniem. Wyremontowany zostanie także zjazd w al. Zieleniecką oraz wyjazd z niej na ul. Zamoyskiego.

Przetarg zakłada przebudowę chodnika po południowej stronie ulicy. W miejscu zużytej kostki brukowej znajdą się nowe płyty. Odnowiona zostanie też zatoka autobusowa przy przystanku Al. Zieleniecka 04. Na te prace ZDM zaplanował 6 miesięcy od dnia podpisania umowy, przy czym te związane z utrudnieniami w ruchu, powinny zostać przeprowadzone w wakacje.

Ordona również do remontu

Ulica Ordona to jedna z głównych ulic wolskich Odolan. W jej okolicy wiele się ostatnio dzieje. Nie tylko przebudowywana jest jej część – od budynku przy ul. Ordona 5B do ul. Stańczyka – to jeszcze zmienia się ul. Jana Kazimierza. Zmiany zaszły także na pobliskiej ul. Wolskiej i na ul. Kasprzaka, gdzie właśnie ruszył tramwaj. Ulica Ordona przechodzi przez obie te arterie i właśnie odcinek między nimi przejdzie remont.

Frezowanie zaplanowano w centralnej części wspomnianego odcinka. Wyłączone z remontu zostały skrzyżowania z ulicami Wolską i Ordona, które były przebudowywane w ramach budowy tramwaju. Wyremontowane natomiast zostaną chodniki wzdłuż frezowanego odcinka.

Na remont ul. Ordona między ulicami Wolską i Kasprzaka wykonawca będzie miał 4 miesiące od dnia podpisania umowy. Podobnie jak na ul. Zamoyskiego prace związane z utrudnieniami w ruchu mają zostać przeprowadzone w wakacje.

Z nowej nawierzchni korzystać będą także rowerzyści. W ramach budowy tramwaju na remontowanym odcinku wyznaczone zostaną pasy rowerowe. Dlatego też prace zostały skonsultowane z tramwajarzami. Dzięki nowym pasom – oraz przejazdom – niemal cała ul. Ordona będzie miała spójną trasę rowerową.

Jak zapowiadają stołeczni drogowcy, w tym roku w Warszawie nową nawierzchnię zyskają również m.in. Plac na Rozdrożu i przebudowywane ulice na Woli.

