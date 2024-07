Remonty dróg w trzech dzielnicach Warszawy. Są zmiany w ruchu [SPRAWDŹ] RDC 28.07.2024 09:27 Drogowcy kontynuują weekendowe prace na warszawskich ulicach, to m.in. wymiana nawierzchni prawego pasa alei Solidarności czy na ul. Kobiałka na Białołęce. Rozpoczęła się też przebudowa Redutowej na Woli. Kierowcy i pasażerowie komunikacji miejskiej muszą się liczyć z utrudnieniami.

Remont na al. Solidarności (autor: ZDM Warszawa)

Stołeczny ratusz przekazał, że drogowcy wymienili już krawężniki w alei Solidarności, a na Marszałkowskiej ułożyli nowy asfalt. Teraz oba wyremontowane fragmenty dróg zostaną połączone kolejnym odcinkiem równej nawierzchni.

Prace rozpoczęły się już w piątek 26 lipca o godz. 22.00 i potrwają do poniedziałku 29 lipca do godz. 5.00. W tym czasie zamknięta będzie al. Solidarności od al. Jana Pawła II do placu Bankowego i część samego placu prowadząca do Elektoralnej. Autobusy linii 160 i 190 pojadą al. Solidarności bez zmian.

Pozostałe pojazdy będą kierowane na objazdy al. Jana Pawła II i ul. Świętokrzyską. Utrudnień można także ominąć al. Jana Pawła II i Anielewicza.

Zmiany przy al. Solidarności

Dla nich zostanie dodatkowo dopuszczony skręt w lewo, w kierunku Starego Miasta. Wygrodzone zostaną także dwa pasy do skrętu na plac Bankowy z al. Solidarności od strony Starówki. Zamknięty będzie również jeden z pasów do skrętu w lewo z placu Bankowego w al. Solidarności. Z kolei wyjazd z ul. Orlej będzie tylko na Elektoralną.

Zmiany w kursowaniu komunikacji miejskiej skończą się w poniedziałek 29 lipca nad ranem. Autobusy linii 107 w kierunku van Beethovena pojadą al. Solidarności ulicami: Bielańską, Wierzbową, przez plac Piłsudskiego i Królewską

Linia 111 w kierunku Gocławia kursuje al. Solidarności i ul. Bielańską. W drodze na Torwar autobusy 171 ominą utrudnienia al. Jana Pawła II i ul. Świętokrzyską. Linia 520 z Marysina Al. Jerozolimskimi dojedzie do pętli przy ul. Emilii Plater. W drodze powrotnej przejedzie ul. Świętokrzyską. Al. Jana Pawła II będą także kursowały jadące do centrum autobusy nocne linii N11, N61, N41 i N42.

Kończy się budowa kanalizacji na ul. Kobiałka

Teraz drogowcy odtworzą nawierzchnię tej drogi. Pierwszy etap prac, między ulicami Złotokwiatu a Ruskowy Bród potrwa do niedzieli 28 lipca.

Z drogi, która na dalszym odcinku nosi nazwę Słonecznej, wyjazd na Kobiałkę będzie w prawo – w stronę Mochtyńskiej. Dodatkowo w nocy – od godz. 0.10 do godziny 4.10 – będzie zamknięte skrzyżowanie ul. Kobiałka z Ruskowy Bród. W dzień drogowcy zapewnią tędy przejazd. Objazd utrudnień wyznaczono ulicami Mochtyńską, Fajną, Mańkowską i Ruskowy Bród.

Układanie asfaltu na kolejnym odcinku – od Ruskowy Bród do Olesin – wstępnie zaplanowano na kolejny weekend. Zarząd Transportu Miejskiego poinformował o skróceniu trasy linii 120 do przystanku Mochtyńska. Linia nocna N14 ominie utrudnienia ulicami Kobiałka i Płochocińska.

Prace na ulicy Redutowej

W związku z rozpoczęciem prac na ul. Redutowej od soboty 27 lipca od godz. 6.00 na odcinku od Wolskiej do Nakielskiej będzie jeden kierunek ruchu. Kierowcy skręcą z ul. Wolskiej w Redutową i pojadą jednym pasem do Nakielskiej. Wyjazdy z posesji zlokalizowanych na tym odcinku i z ul. Nakielskiej będą tylko w kierunku ul. Jana Olbrachta. Objazd w kierunku Wolskiej został wyznaczony ulicami Jana Olbrachta, Górczewską i Elekcyjną.

W kolejnym etapie, wykonawca zajmie drugą stronę jezdni Redutowej. Ruch nadal będzie w jednym – tym samym – kierunku. Na koniec prac zaplanowano asfaltowanie jezdni, co będzie wymagało jej zamknięcia. Do czasu zakończenia inwestycji autobusy linii 167, 197 i N42 pojadą zmienionymi trasami.

Linia 167 w kierunku pętli Siekierki-Sanktuarium pojedzie Górczewską, Elekcyjną i Ordona. Autobusy 197 jadące do pętli Cmentarz Wolski oraz linia nocna N42 w kierunku os. Górczewska ominą utrudnienia Górczewską, Elekcyjną i Wolską.

Czytaj też: Budowa linii tramwajowej oraz prace nad buspasem. Utrudnienia w Warszawie [SPRAWDŹ]