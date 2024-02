Punkt informacyjny dla uchodźców z Ukrainy powstanie na Dworcu Wschodnim RDC 21.02.2024 15:31 Powstanie punkt informacyjny dla uchodźców z Ukrainy przy Dworcu Wschodnim. Decyzję podjął wojewoda mazowiecki po tym, jak Norweska Rada dla Uchodźców przestała prowadzić w tym miejscu powstały prawie dwa lata temu punkt tranzytowy.

Punkt informacyjny dla uchodźców na Dworcu Wschodnim (autor: E. Lach/UM Warszawa)

Wojewoda mazowiecki Mariusz Frankowski podjął decyzję o utworzeniu przy Dworcu Wschodnim w Warszawie punktu informacyjnego dla uchodźców z Ukrainy. Decyzja została podjęta po otrzymaniu informacji o zaprzestaniu prowadzenia przez Norwegian Refugee Council punktu tranzytowego, działającego w tym miejscu od prawie dwóch lat.

Jak przekazał zespół prasowy wojewody, na terenie województwa mazowieckiego obecnie funkcjonuje 96 ośrodków zakwaterowania wraz z wyżywieniem dla obywateli Ukrainy. Obecnie przebywa tam 3 806 obywateli z Ukrainy (stan na 21 lutego 2024 r.).

Uchodźcy z Ukrainy w Warszawie

Od 26 marca 2022 roku, w związku z dużą liczbą uchodźców z Ukrainy, przy Dworcu Wschodnim funkcjonowało całodobowe centrum tranzytowe, utworzone przez Norwegian Refugee Council we współpracy z miastem Warszawą i Polskim Centrum Pomocy Międzynarodowej. Każdy uchodźca mógł tam otrzymać ciepły posiłek i uzyskać wiarygodne informacje ułatwiające podjęcie dalszych decyzji, między innymi co do przejazdu do ośrodka zakwaterowania.

„Przez cały czas działania z pomocy w ramach centrum tranzytowego skorzystało ponad 100 tys. osób. Od miesięcy widoczne jest jednak coraz mniejsze zapotrzebowanie na tego rodzaju wsparcie. Tylko w styczniu tego roku z usług centrum skorzystało niewiele ponad 470 osób, podczas gdy w analogicznym okresie 2023 roku było ich ponad 1,6 tys.” – przekazał zespół prasowy wojewody mazowieckiego. W związku z tym Norwegian Refugee Council Poland poinformowało o planowanym zamknięciu punktu.

„Przeanalizowaliśmy sytuację i jesteśmy świadomi skali napływu uchodźców. Stąd decyzja o utworzeniu w tym miejscu punktu informacyjnego, analogicznie do działającego punktu na Dworcu Zachodnim. Należy podkreślić, że przybywający uchodźcy z Ukrainy mają zapewniony nocleg i wyżywienie w 4 punktach, z którymi Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie ma podpisane umowy. Ponadto samorządy z Mazowsza również prowadzą 92 tego typu miejsca” – powiedział wojewoda mazowiecki Mariusz Frankowski.

Co z uchodźcami?

W związku z trwającymi zmianami przyjeżdżające na Dworzec Wschodni autokary z uchodźcami będą kierowane na Dworzec Zachodni lub bezpośrednio do miejsc tymczasowego zakwaterowania.

Punkty zakwaterowania dla uchodźców z Ukrainy są otwarte 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu i oferują bezpieczne schronienie osobom uciekającym przed wojną w Ukrainie. W sumie na terenie Mazowsza działa 96 takich ośrodków.

Ponadto od początku wojny w Ukrainie, na terenie innego z warszawskich dworców kolejowych – Dworca Zachodniego – funkcjonuje zorganizowany przez wojewodę mazowieckiego całodobowy punkt informacyjny połączony z pokojem odpoczynku dla matek z dziećmi. Funkcjonuje także całodobowy bezpłatny numer telefonu 987, pod którym udzielane są wszelkie niezbędne informacje uchodźcom z Ukrainy.

