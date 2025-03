Miał grozić sąsiadom śmiercią i zniszczyć ich drzwi siekierą. 29-latek w areszcie

Zarzuty kierowania gróźb karalnych przy użyciu niebezpiecznego narzędzia wobec dwóch osób oraz uszkodzenia mienia usłyszał 29-latek z Pragi Południe. Mężczyzna miał w środku nocy przy użyciu siekiery grozić swoim sąsiadom i zniszczyć im drzwi wejściowe do mieszkania. Na trzy miesiące trafił do aresztu, a w więzieniu może spędzić do 5 lat.