Tragiczna interwencja na Pradze. „Policjant nie wytrzymał emocjonalnie i popełnił błąd”

Ten młody policjant działając, nie wiedział, nie miał świadomości, nie wytrzymał emocjonalnie, popełnił błąd – tak o tragedii, do której doszło w sobotę przy ul. Inżynierskiej w Warszawie, mówił w Polskim Radiu RDC gen. Adam Rapacki. Były zastępca szefa MSW i były zastępca szefa Komendy Głównej Policji analizował, co mogło zawinić w sytuacji, gdzie policjant strzelił do innego funkcjonariusza.