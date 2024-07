Napaść w Lesie Bródnowskim. Troje nastolatków odpowie za rozbój Cyryl Skiba 26.07.2024 09:11 Troje nastolatków odpowie za rozbój w związku z napaścią, do której doszło w Lesie Bródnowskim w Warszawie. Wcześniej zarzut spowodowania tzw. lekkich obrażeń ciała usłyszał 26-letni obywatel Uzbekistanu, który spotkał się z nastolatkami w lesie.

Las Bródnowski w Warszawie (autor: Adrian Grycuk/Praca własna, CC BY-SA 3.0)

Są zarzuty i nadzór kuratora dla nastolatków po napaści w Lesie Bródnowskim. Wcześniej zarzuty usłyszał 26-letni obywatel Uzbekistanu, który miał zranić nożem dwóch 15-letnich Ukraińców.

Troje nastolatków miało czynny udział w całym zdarzeniu. Jak podaje Paulina Onyszko z dzielnicowej policji, w trakcie działań zabezpieczono kominiarki, pałki teleskopowe, noże i gaz pieprzowy.

– To nieletni zainicjowali spotkanie z 26-latkiem. 13-latka za pośrednictwem komunikatora umówiła się na spotkanie z mężczyzną i zwabiła go do Lasku Bródnowskiego przy ulicy Głębockiej 15. W pewnym momencie podeszło do nich trzech znajomych nastolatki. Pomiędzy 26-latkiem a nieletnimi doszło do kłótni i szarpaniny, w trakcie której mężczyzna ranił nożem dwóch 15-latków. Obaj trafili do szpitala z ranami niezagrażającymi życiu – informuje policjantka.

Trójka nieletnich odpowie za rozbój na 26-latku, 13-latka dodatkowo za pomocnictwo w rozboju. Dziewczyna została umieszczona w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym na trzy miesiące. Wobec 15- i 16-latka sąd zastosował nadzór kuratora.

26-letni Uzbek został objęty policyjnym dozorem i grozi mu do dwóch lat więzienia.

Czytaj też: Bliźniacy podejrzewani o zabójstwo brata oskarżeni o udział w jego pobiciu