Zarzuty dla 26-latka. Miał zaatakować nastolatków w Lesie Bródnowskim Cyryl Skiba 24.07.2024 15:08 26-latek z Uzbekistanu, który miał zaatakować dwóch nastolatków nożem w Lesie Bródnowskim, usłyszał zarzuty. Do napaści doszło w poniedziałek. W tej sprawie zatrzymano jeszcze cztery inne osoby w wieku od 13 do 16 lat, którzy mieli dopuścić się przestępstwa na Uzbeku.

Las Bródnowski w Warszawie (autor: Adrian Grycuk/Praca własna, CC BY-SA 3.0)

Prokuratura zdecydowała o postawieniu zarzutów 26-letniemu obywatelowi Uzbekistanu po poniedziałkowej napaści w Lesie Bródnowskim. Mężczyzna zranił dwóch 15-letnich obywateli Ukrainy nożem.

- Prokurator z Prokuratury Rejonowej Warszawa-Praga podjął decyzję o tym, iż należy przedstawić zarzuty popełnienia czynów spowodowania tzw. lekkich obrażeń ciała. Czynności w tym momencie trwają z udziałem podejrzanego - mówi Norbert Woliński z Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga.

Za te zarzuty grozi do 2 lat więzienia.

Zatrzymanych czterech nastolatków

Komenda Stołeczna Policji poinformowała we wtorek, że w związku z atakiem nożownika w Lesie Bródnowskim funkcjonariusze poza 25-letnim mężczyzną zatrzymali także cztery inne osoby obecne na miejscu zdarzenia.

„W związku ze zdarzeniem w lesie przy ulicy Głębockiej 15, poza 26-letnim mężczyzną policjanci zatrzymali także inne cztery osoby obecne na miejscu w chwili zdarzenia. Zebrany w tej sprawie materiał dowodowy wskazuje na to, że dopuściły się one przestępstwa na 26-latku” – poinformowała na platformie X Komenda Stołeczna Policji.

W poniedziałek policja informowała, że w warszawskim Lesie Bródnowskim nożownik zaatakował dwóch nastolatków, którzy w wyniku obrażeń zostali przetransportowani do szpitala. "Trwa przesłuchanie napastnika" - przekazał w poniedziałek mł. asp. Kamil Sobótka z Komendy Stołecznej Policji.

W związku z wczorajszym zdarzeniem w lesie przy ulicy Głębockiej 15, poza 25-letnim mężczyzną policjanci zatrzymali także inne 4 osoby obecne na miejscu w chwili zdarzenia. Zebrany w tej sprawie materiał dowodowy wskazuje na to, że dpuściły się one przestępstwa na 25-latku. pic.twitter.com/ygHX7um3Qg — Policja Warszawa (@Policja_KSP) July 23, 2024

Paulina Onyszko z komendy na Targówku przekazała, że zatrzymani nieletni są w wieku: 13, 15 i 16 lat. – Dwóch 15-letnich obywateli Ukrainy trafiło do szpitala, jeden już go opuścił. Cała trójka przebywa teraz w policyjnej izbie dziecka. Zostali zatrzymani do wyjaśnienia. O terminie ich przesłuchania zadecyduje sąd dla nieletnich – dodała.

W poniedziałek o godz. 15:00 policja przyjęła zgłoszenie o obcokrajowcu, który zaatakował dwóch 15-latków w Lesie Bródnowskim. Poinformował, że nastolatkowie w wyniku obrażeń trafili do szpitala.

