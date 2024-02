Tramwaje Warszawskie o budowie tramwaju do Wilanowa: podzielamy obawy mieszkańców

Jeśli wykonawca tramwaju do Wilanowa nie odda inwestycji w terminie, wyciągniemy konsekwencje finansowe - zapowiadają Tramwaje Warszawskie. Spółka podziela obawy mieszkańców co do prowadzonych prac. Ci wskazywali m.in. na rozkopane hałdy ziemi i braki widocznych robotników na wielu odcinkach budowy.