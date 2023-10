Tramwaj do Wilanowa. Kiedy otwarcie Spacerowej i Belwederskiej? Adam Abramiuk 17.10.2023 21:36 Otwarcie skrzyżowania Spacerowej i Belwederskiej w Warszawie dopiero przed świętami Bożego Narodzenia. Wtedy ma zostać przejezdna też ul. Gagarina. W Radiu dla Ciebie sprawdzamy postępy na budowie linii tramwajowej do Wilanowa.

Prace drogowe na Spacerowej (autor: Wojciech Surdziel/Agencja/Tramwaje Warszawskie)

Sprawdziliśmy postępy na budowie linii tramwajowej do Wilanowa. Jak się dowiedzieliśmy, otwarcie skrzyżowania Spacerowej i Belwederskiej ma nastąpić przed Bożym Narodzeniem. Wtedy ma zostać przejezdna też ul. Gagarina.

- Najbliższym krokiem będzie otwarcie ul. Spacerowej. Termin zostanie dotrzymany - mówi rzecznik Tramwajów Warszawskich Maciej Dutkiewicz. - Jeśli chodzi o Goworka i Spacerową, to wykonawca sygnalizuje nam, że pierwsze otwarcia jezdni nastąpią w listopadzie. Mamy za sobą zamknięty bardzo ważny etap prac. Został on wykonany terminowy. Wykonawca zakończył jedną z najważniejszych części inwestycji w tej części Warszawy. Gotowe jest ponad 5 km nowych ciepłociągów - tłumaczy.





Tramwaje do Wilanowa mają planowo pojechać w I połowie 2024 roku. Wtedy też ruszą tramwaje na ul. Gagarina.

