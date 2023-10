Most pieszo-rowerowy połączył brzegi Wisły. Wiosną koniec prac Przemysław Paczkowski 17.10.2023 15:52 Most pieszo-rowerowy w Warszawie zyskał docelowy kształt. Zamontowany został ostatni element przeprawy łączącej lewy brzeg Wisły z prawym. To pierwszy most w stolicy, który będzie dostępny tylko dla pieszych i rowerzystów. Jego długość wynosi 452 metry.

5 Most pieszo-rowerowy połączył brzegi Wisły. Wiosną koniec prac (autor: PAP/Paweł Supernak)

Most pieszo-rowerowy łączy już oba brzegi Wisły - na wysokości ul. Karowej na Powiślu i ul. Okrzei na Pradze. Jego budowa nadal trwa - ma być gotowy na wiosnę 2024 roku - poinformował we wtorek podczas konferencji prasowej prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.

- Most połączył już dwa brzegi, teraz czas na prace wykończeniowe - wyjaśnił Trzaskowski. - Pokazuje to, że tego typu inwestycje mogą być realizowane bardzo szybko, bo zaczęliśmy w 2022 roku, a mam nadzieję, że na wiosnę przyszłego roku most zostanie oddany warszawiakom do użytku. Coraz większa liczba warszawiaków będzie miała bezpośredni dostęp do Pragi, która jest rewitalizowana i która jest naszą absolutną dumą - wskazał.

- Technicznie można już przejść po moście - dodał dyrektor Zarządu Dróg Miejskich Łukasz Puchalski. - W tej chwili cała konstrukcja jest już wykonana. Zaczynają się prace wykończeniowe. W 71 proc. ten most już jest wykonany. W 6 minut jesteśmy z praskiego brzegu na brzegu śródmiejskim - powiedział.



R. Trzaskowski powiedział, że ma nadzieję, iż ten most będzie symbolem Warszawy, będzie służył i pieszym, i rowerzystom, a także będzie miejscem rekreacji dla Warszawiaków i goście będą chętnie korzystać.

Jak będzie nazywał się nowy most?

Pytany o nazwę nowego mostu poinformował, że dopiero zostanie podjęta decyzja w tej sprawie, a ta, która wygrała w plebiscycie będzie bardzo poważnie brana pod uwagę. W plebiscycie, na który można było przesyłać swoje propozycje nazwy kładki, wygrała "Agrafka".

Pytany, czy kładka, która obecnie dochodzi do bulwarów nad Wisłą i kończy się przed Wisłostradą nie mogłaby sięgać dalej, w ulicę Karową, prezydent Warszawy powiedział, że musiałaby ona wtedy zostać podniesiona o kolejne metry do góry, ale to byłoby niewykonalne.

Podkreślił, że zarówno ul. Karowa jak i ul. Okrzei zostaną wyremontowane. Najpierw wykonany będzie remont od strony ul. Okrzei.

Poinformował, że nie będzie na moście wyznaczonej osobnej ścieżki rowerowej, ale będzie on dostępny dla rowerzystów.

Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich m.st. Warszawy Łukasz Puchalski dopytywany o możliwość przejścia z kładki na drugą stronę Wisłostrady - na Powiśle wyjaśnił, że w planach jest przejście dla pieszych i przejazd rowerowy przez Wisłostradę. Z początkiem przyszłego roku ZDM chce ogłosić przetarg na wykonanie przejścia z sygnalizacją świetlną. Miałoby ono powstać do wakacji, a umiejscowione być między wlotem do tunelu a ul. Karową. Po wprowadzeniu sygnalizacji świetlnej będzie też możliwy wyjazd na Wisłostradę z Karowej w obu kierunkach - również w stronę Gdańska. Obecnie można z niej wyjechać jedynie do tunelu w stronę południową.

Przejście przez Wisłostradę jest też tunelem przy ulicy Bednarskiej - przypomniał.

Zapowiedział, że w przyszłym roku powinien zostać wykonany remont ul. Okrzei na praskiej stronie, a docelowo kładka miałaby mieć tam połączenie do ulicy Kawęczyńskiej, a po stronie Powiśla i Śródmieścia z Krakowskim Przedmieściem.

Źródło: RDC/PAP Autor: Przemysław Paczkowski/PL