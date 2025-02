Most nad Świdrem na granicy Otwocka i Józefowa zamknięty [OBJAZDY] Adrian Pieczka 12.02.2025 06:19 Mieszkańcy powiatu otwockiego z utrudnionym dojazdem do Warszawy. Most na drodze wojewódzkiej 801 nad rzeką Świder na granicy Otwocka i Józefowa został zamknięty. Jednak jest też dobra wiadomość – jeszcze w tym miesiącu ruszy projektowanie nowego przebiegu tej trasy w ciągu Wału Miedzeszyńskiego. Teraz dwupasmowa droga zwęża się tuż za Południową Obwodnicą Warszawy, co paraliżuje wyjazd i tworzy duże utrudnienia.

Most nad Świdrem na granicy Otwocka i Józefowa zamknięty (autor: RDC)

Utrudniony dojazd do Warszawy z powiatu otwockiego. Most na drodze wojewódzkiej 801 nad rzeką Świder został zamknięty. Obiekt zostanie rozebrany, a w jego miejscu stanie nowy.

Na czas zamknięcia DW 801 nad rzeką Świder wprowadzono objazdy. Dla pojazdów poniżej 3,5t prowadzi - ulicą Kraszewskiego przez Józefów oraz ul. Wyszyńskiego, Świderską i Wiślaną przez Karczew. Dla pojazdów powyżej 3,5t - przez S2, S17 i krajową 50.

Ale jest też dobra wiadomość - jeszcze w tym miesiącu ruszy projektowanie nowego przebiegu tej trasy w ciągu Wału Miedzeszyńskiego. Teraz dwupasmowa droga zwęża się tuż za Południową Obwodnicą Warszawy, co paraliżuje wyjazd i tworzy duże utrudnienia.

- To jest masakra. To jest chyba najlepsze słowo na to, co się dzieje w godzinach szczytu - usłyszał nasz reporter.

Trasa ma zostać teraz poszerzona.

- Już wybraliśmy firmę, ustalamy teraz termin podpisania umowy z wykonawcą. Chcemy wszystkie strony zaprosić do podpisania tej umowy. Mam nadzieję, że w lutym podpiszemy umowę, bo już tak jak mówię mamy gotowego wykonawcę - mówi dyrektor Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich Grzegorz Obłękowski.

Wybrana firma z którą zostanie podpisana umowa będzie miała 2 lata na wykonanie 5 koncepcji przebiegu drogi aż do DW 721 w Józefowie.

- Na tym pierwszym odcinku, na północnym odcinku, po starym przebiegu, a potem odchodzimy na nowy przebieg. Mam nadzieję, że to spotka się z akceptacją mieszkańców i nie będzie odwołań. Będziemy mogli, powiedzmy w przeciągu dwóch lat, pokazać już konkretne rozwiązania projektowe - tłumaczy Obłękowski.

Trasa ma zostać rozszerzona do dwóch pasów jezdni w każdym kierunku.

Czytaj też: Będzie remont zabytkowego mostu kolejki wąskotorowej nad Świdrem