Będzie remont zabytkowego mostu kolejki wąskotorowej nad Świdrem Adrian Pieczka 13.12.2024 06:22 Zabytkowy ponad stuletni most kolejki wąskotorowej nad rzeką Świder zostanie wyremontowany i wyeksponowany - dowiedziało się Polskie Radio RDC. To popularne przejście dla mieszkańców Józefowa i Otwocka na miejską plażę, którym w wakacje spacerują setki osób dziennie. Remont ma kosztować ponad 7 mln zł - Otwock będzie się w przyszłym roku ubiegać o środki z Krajowego Planu Odbudowy.

14 Most kolejki wąskotorowej (autor: UM Otwock)

Jest w dość złym stanie technicznym, ale zostanie wyremontowany – chodzi o ponad stuletni most kolejki wąskotorowej nad rzeką Świder w Otwocku.

Modernizacja zabytkowej przeprawy zostanie wykonana we współpracy z miastem Józefów.

– Ma unikalną architekturę i stanowi istotny element krajobrazu kształtującego się wokół rzeki Świder, wokół plaży miejskiej zarówno po stronie Otwocka, jak i Józefowa. Została już wykonana dokumentacja projektowa, która została uzgodniona z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków – mówi prezydent Otwocka Jarosław Margielski.

Konstrukcja mostu dawnej kolei Jabłonowskiej zostanie zmodernizowana.

– Doprowadzono do stanu, który nie zagraża bezpieczeństwu osób, które przebywają w pobliżu tego obiektu. Całość zostanie oczywiście podświetlona i pozwoli na to, ażeby ten most był wykorzystywany jako ciąg pieszo-rowerowy – informuje Margielski.

Miasto będzie się w przyszłym roku ubiegać o środki na remont z Krajowego Planu Odbudowy.

– W 2026 roku, aby obiekt już został oddany do użytku, w pełni zrewitalizowany, ale także pełniący funkcję ścieżki rowerowej i szlaku komunikacyjnego łączącego miasto Otwock i miasto Józefów właśnie nad rezerwatem urokliwej rzeki Świder – dodaje prezydent.

Remont ma kosztować ponad 7 mln zł.

Most nad rzeką Świder został wybudowany w 1912 roku. Dwa lata później przejechała nim kolejka wąskotorowa z Wawra do Karczewa. Ostatni skład przejechał po blisko 50 latach funkcjonowania linii, w 1963 roku.

Źródło: RDC Autor: Adrian Pieczka/PA