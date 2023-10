Bezpośrednio pociągiem z Warszawy do Monachium. PKP uruchomi nowe połączenie Adam Abramiuk 17.10.2023 12:46 PKP Intercity 10 grudnia uruchomi nowe połączenie z Warszawy do Monachium. Podróż między stolicami zajmie około czternaście godzin. Jak zaznacza rzecznik PKP IC Cezary Nowak, trasę „Chopina” udało się wydłużyć dzięki porozumieniu z Kolejami Austriackimi i Niemieckimi.

Będzie nowe połączenie kolejowe z Warszawy do Monachium (autor: PKP Intercity/X)

Będzie można dojechać bezpośrednio pociągiem z Warszawy do Monachium —10 grudnia PKP Intercity uruchomi nowe połączenie.

Jak zaznacza rzecznik PKP IC Cezary Nowak, trasę „Chopina” udało się wydłużyć dzięki porozumieniu z Kolejami Austriackimi i Niemieckimi.

— W wyniku zmiany trasy pociągu „Nightjet” w relacji Berlin-Graz-Budapeszt, pociąg „Chopin” na odcinku Bogumin-Brzecław, będzie kursował samodzielnie. „Chopin” oprócz grupy wagonów do Monachium, będzie prowadził z Warszawy grupę wagonów do Pragi, przełączaną w Boguminie oraz grupę wagonów do Budapesztu, która przełączana będzie w Brzecławiu — mówi Nowak.

Ile zajmie podróż z Warszawy do Monachium?

Jak dodaje rzecznik, podróż między Warszawą a stolicą Bawarii zajmie nieco ponad pół dnia.

— Pociąg pojedzie z Monachium do Warszawy w czasie czternastu godzin i piętnastu minut. W kierunku przeciwnym w czternaście godzin i dwie minuty — podaje.

Ceny biletów na razie pozostają nieznane. Trwają ostatnie uzgodnienia z zagranicznymi przewoźnikami.

