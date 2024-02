Tramwaj na Kasprzaka w Warszawie. Wiemy, kiedy ruszą pierwsze składy Adam Abramiuk 21.02.2024 07:20 Wiemy już, kiedy pierwsze składy tramwajowe pojadą przez ulicę Kasprzaka. Nastąpi to 5 marca o poranku. – Wykonujemy ostatnie prace, termin nie jest zagrożony – poinformował prezes Tramwajów Warszawskich Wojciech Bartelski.

Tramwaj na Kasprzaka coraz bliżej (autor: Tramwaje Warszawskie)

Pierwszy tramwaj po nowym torowisku na ulicy Kasprzaka w Warszawie podjedzie 5 marca. Z kolei ulicą Wolską pierwsze tramwaje pojadą 25 marca.

– Trwają prace brukarskie i wykończeniowe, odbiory przez nadzór budowlany, testy sieci. Nie widzę żadnego zagrożenia dla terminu, który podawaliśmy, czyli 5 marca z samego rana ruszy tramwaj ulicą Kasprzaka. Ryzyka, że będzie inaczej, nie ma – mówi prezes Tramwajów Warszawskich Wojciech Bartelski.

– Jedyne, czego nie mogę obiecać, to, że będzie wylana górna warstwa jezdni na niektórych fragmentach ścieżek rowerowych i na skrzyżowaniu ulic Ordona i Kasprzaka, gdzie jest plama bez górnej warstwy – zaznacza Bartelski.

Wyjaśnił, że nie wynika to lenistwa, tylko ta górna warstwa lubi ciepło i sucho, więc tramwajarze wolą to zrobić miesiąc później, niż narażać się na odklejanie tej warstwy i szybszą jej degenerację. – Zrobimy to w pierwszy weekend, w którym będzie stabilna temperatura i brak opadów – dodaje.

Spółka przypomina jednocześnie, że mimo otwarcia linii na Kasprzaka, odnoga w stronę Wolskiej dalej będzie zamknięta z powodu kontynuacji robót w tym rejonie.

– Trwa intensywne betonowanie rejonu skrzyżowania Elekcyjnej i Wolskiej. Mamy przedstawiony szczegółowy harmonogram. Do końca przyszłego tygodnia konstrukcja torowiska będzie zakotwiona i stabilna. Potem jeszcze dolewki. Termin kontraktowy, czyli 25 marca zostanie dotrzymany – podkreśla Bartelski.

Co nowego na Kasprzaka?

Na Kasprzaka będą jeździły cztery linie tramwajowe: 10 (Górczewska – Wyścigi) 11 (Nowe Bemowo – pl. Narutowicza) a linie 26 i 27 początkowo objazdem do ul. Skierniewickiej i z powrotem do Wolskiej. Po 25 marca Wolską będą jeździły tramwaje trzech linii: 13, 26 i 27.

Tramwajarze zbudowali ok. 2,3 km nowych torów między ulicami Wolską i Skierniewicką oraz zmodernizowali ok. 1,2 km istniejącego torowiska w ciągu Wolskiej i Kasprzaka.

W ramach inwestycji tramwajarze zasadzą 94 nowe drzewa. Będą także krzewy, trawy ozdobne i byliny przy peronach tramwajowych i skrzyżowaniach, w pasach między jezdniami oraz wzdłuż Wolskiej.

Drzewa zaprojektowano jako uzupełnienie szpalerów wzdłuż Wolskiej i Kasprzaka, a także w obrębie inwestycji.

Tory na Kasprzaka zostaną obsadzone rozchodnikiem. Na skraju torowiska i parku Powstańców Warszawy będzie podwójny, a miejscami nawet potrójny szpaler drzew.

Linia na Kasprzaka to jedna z najważniejszych inwestycji tramwajowych w stolicy ostatnich lat. Prace przy jej budowie trwały około dwóch lat.

Obecnie trwa także budowa trasy do Wilanowa – tramwaje mają pojechać tam jesienią, a we wtorek 20 lutego podpisano umowę na nową linię – na Ochocie do Dworca Zachodniego.

