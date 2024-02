Pierwsza podziemna trasa tramwajowa w stolicy. Budowa ruszy za dwa miesiące Przemysław Paczkowski 20.02.2024 18:12 Będzie nowa linia tramwajowa do Dworca Zachodniego w Warszawie. Miasto podpisało umowę na budowę 1,5-kilometrowej trasy. Torowisko powstanie wzdłuż ulicy Bitwy Warszawskiej 1920 roku na odcinku od ulicy Grójeckiej do Alej Jerozolimskich. – Odzwierciedlamy ważne europejskie trendy, gdzie część linii chowamy pod ziemią – mówi prezydent Rafał Trzaskowski.

Tramwaj na Dworzec Zachodni (autor: R. Motyl/UM Warszawa)

W połowie 2026 r. gotowa będzie pierwsza podziemna trasa tramwajowa w stolicy. Pasażerowie dojadą nią przez Ochotę na Dworzec Zachodni. Właśnie została podpisana umowa na jej budowę. Prace ruszą za dwa miesiące. Według szacunków z trasy będzie korzystać ponad 1 mln 200 tys. pasażerów rocznie.

– To bardzo ważny odcinek. Odzwierciedlamy ważne europejskie trendy, gdzie część linii chowamy pod ziemią. Liczymy na to, że tą linią będzie mogło się poruszać ponad milion pasażerów – mówi prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.

Linia zakończy bieg w tunelu pod Dworcem Zachodnim. Oprócz przystanku końcowego powstaną też dwa nowe – Grójecka i Szczęśliwicka.

– Tramwaj będzie jechał od skrzyżowania Grójeckiej z Banacha, wzdłuż Bitwy Warszawskiej, następnie skosem przez Park Pięciu Sióstr, pod Alejami Jerozolimskimi do Dworca Zachodniego. To bardzo ułatwi życie mieszkańcom Woli i Ochoty. Prosimy o odrobinę cierpliwości, bo będą utrudnienia, ale zrobimy wszystko, żeby je zminimalizować i żeby zapewnić ciągłość ruchu kołowego, szczególnie transportu zbiorowego – mówi o inwestycji prezes Tramwajów Warszawskich Wojciech Bartelski.

Docelowo wygodne skomunikowanie z dworcem Warszawa Zachodnia otrzymają również mieszkańcy Woli, Wilanowa, Bemowa. Będzie to możliwe, gdy powstanie cała magistrala tramwajowa z Woli przez Ochotę, Mokotów do Wilanowa.

Aż 900 metrów torów na tej trasie będzie „zielonych”. Pokryte one zostaną rozchodnikiem.

Jak będzie wyglądał podziemny przystanek?

Podziemny przystanek tramwajowy – z dwoma peronami – będzie podobny do stacji metra. Różnicą będzie wysokość peronów, bo podłoga w tramwajach jest znacznie niższa niż w wagonach metra.

Perony tramwajowe będą bardzo blisko peronów kolejki WKD i znajdą się na poziomie -2. Wybudowane zostaną ruchome schody i windy, a pasażerowie nie będą musieli wychodzić na zewnątrz żeby przesiąść się z tramwaju do pociągu.

Z Wilanowa do stacji Warszawa Zachodnia

Docelowo do stacji kolejowej dojadą tramwaje z Wilanowa oraz Woli i Bemowa. Na początku, po zbudowaniu trasy wzdłuż ul. Bitwy Warszawskiej 1920 roku, do stacji dojadą tramwaje jadące po Grójeckiej.

Dalej dojadą nowo wybudowanymi torami do podziemnego przystanku, gdzie będzie koniec trasy. W tym miejscu zostaną zbudowane rozjazdy do zmiany kierunku jazdy tramwajów, co będzie się wiązało z wykorzystywaniem na tej trasie tramwajów dwukierunkowych. Będą to Jazzy albo nowe Hyundaie.

Terminy i koszty

Wykonawca – konsorcjum firm ZUE i Fabe – będzie miał 26 miesięcy na przeprowadzenie całej budowy. W ciągu dwóch miesięcy od podpisania umowy przejmie plac budowy. Firma ZUE jest już znana w Warszawie: w konsorcjum z innym wykonawcą kończy budowę zajezdni tramwajowej Annopol.

Prace budowlane są zaplanowane na lata 2024–2026. Inwestycja to część większego projektu „Budowa trasy tramwajowej do Wilanowa wraz z zakupem taboru oraz infrastrukturą towarzyszącą” i jest przewidziana do dofinansowania z unijnego Programu Operacyjnego Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021–2027.

Koszt inwestycji ma wynieść ponad 365 milionów złotych.

Warszawski program tramwajowy

Obecnie w Warszawie jest w budowie ponad 11 km nowych tras tramwajowych – na Kasprzaka, wzdłuż Gagarina, na Stegny i do Wilanowa.

Niedługo rozpocznie się budowa kolejnej trasy – wzdłuż ul. Rakowieckiej. W planach jest również ogłoszenie przetargu na zaprojektowanie trasy na Zieloną Białołękę.

Tramwaje Warszawskie pracują nad przygotowaniem kolejnych tras – na Gocław, wzdłuż Pola Mokotowskiego i wzdłuż Modlińskiej. Powstaje też najnowocześniejsza zajezdnia tramwajowa w Polsce – na Annopolu.

Sukcesywnie unowocześniany jest również tabor. Tramwaje Warszawskie odebrały już wszystkie ze 123 zamówionych tramwajów Hyundai. Flota tramwajów niskopodłogowych liczy już 434 tramwaje i jest największa w Polsce.

