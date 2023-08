Torowisko gotowe, wkrótce odbiory. Od września Puławska otwarta dla tramwajów i samochodów Adam Abramiuk 17.08.2023 07:37 Tramwajarze kończą swoje prace na ulicy Puławskiej w Warszawie. Torowisko jest już gotowe, pozostał jeszcze tylko montaż sieci trakcyjnej. – W najbliższym czasie zaczniemy odbiór tej części inwestycji – mówi rzecznik Tramwajów Warszawskich Maciej Dutkiewicz.

Tramwaj do Wilanowa (autor: Tramwaje Warszawskie)

Od września ulica Puławska w Warszawie zostanie otwarta dla ruchu tramwajowego i samochodowego.

To pierwszy etap budowy linii do Wilanowa, który zostanie ukończony, musiał zostać wybudowany rozjazd dla linii na ul. Spacerową.

– Wraz z wykonawcą prowadzimy ostatnie prace, które jeszcze nam pozostały od wykonania, jest to między innymi rozwieszanie sieci trakcyjnej nad torami. Tory są już praktycznie gotowe, pozostały jeszcze drobne roboty wykończeniowe, jak układanie kostki brukowej w niektórych miejscach – mówi rzecznik Tramwajów Warszawskich Maciej Dutkiewicz.

Jak zapewnia spółki, zgodnie z wcześniejszymi zapewnieniami tramwaje wrócą na ulicę Puławską z początkiem września.

Po otwarciu torowiska będą także zmiany w ruchu dla samochodów. Rzecznik Tramwajów informuje, jak będzie wyglądał ruchu z początkiem września.

– Będzie się on odbywał po obydwu jezdniach, które przez pewien czas będą zwężone, czyli jezdnia wschodnia, na której została wymieniona nawierzchnia, i jezdnia zachodnia, która praktycznie przez cały czas budowy była używana dwukierunkowo do prowadzenia ruchu drogowego – podaje.

To jednak nie oznacza końca inwestycji. Prowadzone jeszcze będą prace na kolejnych odcinkach – ul. Spacerowej i w ciągu Belwederskiej, Sobieskiego i al. Rzeczypospolitej.

Zaglądamy na budowę #TramwajdoWilanowa. Układanie torów, kabli trakcyjnych, budowa kanalizacji deszczowej, przebudowa głównej magistrali ciepłowniczej dla Mokotowa czy działanie nad instalacjami podziemnymi nie ustaje. Już po wakacjach @TramwajeW wrócą na Puławską! #StolicaWygody pic.twitter.com/kKZruHZV8X — Warszawa (@warszawa) August 16, 2023

Tramwaj do Wilanowa

Tramwaj skróci czas przejazdu mieszkańców Wilanowa i sąsiadującej części Dolnego Mokotowa do Centrum. Przejazd od terminalu na wysokości ul. Branickiego do stacji metra Centrum wyniesie 25 minut. To krócej niż autobus pośpieszny zatrzymujący się na mniejszej liczbie przystanków.

Budowana trasa do Wilanowa będzie miała dwie odnogi: wzdłuż ul. Gagarina i wzdłuż ul. Św. Bonifacego.

Według prognoz po uruchomieniu trasy tramwaj z Wilanowa będzie przewoził 4370 pasażerów na godzinę, przy założeniu, że w wagonie będzie ok. 150 osób (a przeznaczone na tę trasę wagony Hyundai mogą przewozić maksymalnie 240 osób). Zakładana liczba tramwajów z Sielc, Stegien i Wilanowa jadących do centrum w każdej godzinie to 30 sztuk.

