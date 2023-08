Ruszyły prace drogowe na Pradze-Południe, Tarchominie i w Ursusie [UTRUDNIENIA] RDC 16.08.2023 06:23 W Warszawie ruszyły remonty na Pradze, Tarchominie i Ursusie. Zamknięto fragment Jubilerskiej od Grochowskiej do ronda. Rozpoczęły się prace na Kasztanowej, gdzie wprowadzono ruch jednokierunkowy, podobnie jak na Posagu 7 Panien, gdzie zmieniły się również trasy miejskich autobusów.

2 Prace drogowców w Warszawie (autor: ZDM Warszawa)

Dzielnicowi drogowcy rozpoczęli dziś m.in. remont ulicy Jubilerskiej. Ulica została zamknięta od ulicy Grochowskiej do ronda.

Zaplanowana przez Pragę-Południe modernizacja obejmuje frezowanie istniejącej nawierzchni, wymianę krawężników drogowych, ułożenie ścieków ulicznych i nowej nawierzchni asfaltowej.

Zakazy wjazdu nie dotyczą dojazdu do posesji. Do stacji benzynowej oraz składu materiałów budowlanych kierowcy dojadą od strony ulicy Mglistej, a do centrum handlowego – od ulicy Rodziewiczówny i Ostrobramskiej.

Pierwsze prace przy rozbiórce starej nawierzchni rozpoczęły się we wtorek, 8 sierpnia. Pełną parą roboty budowlane ruszyły teraz.

W tym etapie przewidziane jest także prowadzenie robót na samym rondzie – w godzinach nocnych, aby zminimalizować utrudnienia.

Na tym odcinku prace potrwają do końca sierpnia. Następnie drogowcy przeniosą się na fragment Jubilerskiej od ronda do Rodziewiczówny. Analogicznie ulica zostanie wyłączona z ruchu z możliwością dojazdu do posesji. Obsługa komunikacyjna zostanie wówczas zapewniona od strony ulic Grochowskiej i Ostrobramskiej.

Wszystkie prace zakończą się do połowy września.

Kolektor na Myśliborskiej

Zmiany od dziś również na Tarchominie przy kolektorze ściekowym, który zostanie zmodernizowany na odcinku między ulicami Dorodną a Świderską.

Drogowcy rozpoczęli pracę w rejonie ulicy Kasztanowej. Tak jak w poprzednich etapach, obowiązuje tu ruch jednokierunkowy.

Jezdnia w miejscu prowadzonych robót została zwężona do trzech metrów. Na odcinku pomiędzy drogami wewnętrznymi prowadzącymi do posesji Myśliborska 42 i 64 obowiązuje ruch jednokierunkowy. Tak jak w przypadku wcześniejszych etapów, kierowcy pojadą tędy wyłącznie w stronę ulicy Świderskiej. Objazd w przeciwnym kierunku prowadzi ulicami Światowida, Modlińską i Dorodną.

Wlot ulicy Kasztanowej na Myśliborską został zwężony do jednego pasa. Zlikwidowana jest też tu zebra. Piesi mogli przejść z jednej strony ulicy na drugą tymczasowym chodnikiem.

Prace w tym miejscu również potrwają do połowy września.

Jednocześnie – do połowy sierpnia – mają zakończyć się roboty na fragmencie od ulicy Płużnickiej do posesji Myśliborska 82.

Autobusy na Tarchominie

Na cały czas remontu kolektora na ulicy Familijnej został wprowadzony jeden kierunek ruchu. Przejechać nią można od Modlińskiej do Portowej. Ograniczenia te nie dotyczą rowerzystów. Tędy jeździ autobusowa linia zastępcza Z11.

Na czas prac trasa linii 211 została skrócona. Autobusy kursują tylko do i z przystanku Świderska 05. W zamian uruchomiona została linia zastępcza Z11 kursująca z pętli Żerań FSO ulicami Modlińską, Żerańską, Klembowską, Dorodną, Myśliborską i Światowida do przystanku Myśliborska 01. Z powrotem autobusy jadą ulicami Światowida, Modlińską, Familijną, Portową, Dorodną, Klembowską, Żerańską i Modlińską. Zmieni się także lokalizacja niektórych przystanków.

Posag 7 Panien – zmiany

Z kolei w Ursusie na ulicy Posag 7 Panien drogowcy zaczynają układać nową nawierzchnię. Na ulicy został wprowadzony ruch jednokierunkowy. Autobusy jadą zmienionymi trasami.

Po zakończeniu prac na ulicy Posag 7 Panien wodociągowcy przekażą plac budowy drogowcom. Przez niecały tydzień, od środy do niedzieli, od 16 do 20 sierpnia, wymienią oni nawierzchnię na dwóch odcinkach:

od ulicy Szamoty do wjazdu do zajezdni autobusowej,

od budynku Posag 7 Panien 20 do ulicy Taylora.

Drogowcy będą pracowali raz po południowej, a raz po północnej stronie ulicy. Oznacza to zwężenie jezdni i możliwość przejazdu na wysokości prowadzonych prac tylko w jednym kierunku. Kierowcy pojadą tylko w stronę Gierdziejewskiego. Dojazd do posesji będzie możliwy przez cały czas.

W drugim kierunku można pojechać ulicami Gierdziejewskiego, Balicką, Władysława Jagiełły i Traktorzystów do Szamoty.

Drogowcy wprowadzają utrudnienia także na chodnikach i drodze dla rowerów. Piesi zawsze będą mieli możliwość przejść chodnikiem po jednej lub drugiej stronie ulicy. Pasy zostają zwężone, ale czynne. Rowerzyści powinni uważać na znaki, gdyż w pewnej fazie prac droga dla rowerów może być obustronnie zamknięta.

W związku z wymianą nawierzchni zmienionymi trasami jadą autobusy linii 177 i 207 w kierunku osiedla Górczewska oraz pętli Ursus-Ratusz. Kursują one ulicami Gierdziejewskiego, Lalki, Władysława Jagiełły i Traktorzystów.

Magistrala wodociągowa, której odcinek znajduje się na ulicy Posag 7 Panien, będzie zasilała w wodę rejon Pasma Pruszkowskiego. Finalnie uniezależni ona dostawy wody dla mieszkańców warszawskich dzielnic Włochy i Ursus, a także miast Pruszków, Piastów oraz gminy Michałowice od magistrali wybudowanej jeszcze w latach siedemdziesiątych XX wieku. Dodatkowa droga zasilania Pasma Pruszkowskiego w wodę zapewni ciągłość dostaw w przypadku ewentualnych awarii istniejącej magistrali, a tym samym zwiększy komfort życia mieszkańców w tym rejonie.

Źródło: RDC Autor: RDC /PA