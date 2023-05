Seniorzy chcą zmian w systemie opłat za odpady. „Mam najdroższe śmieci na świecie” Adrian Pieczka 17.05.2023 06:21 Trzy miesiące bez oddawania śmieci, ale zapłacić trzeba – seniorzy z Warszawy, lecz także osoby prowadzące pojedyncze gospodarstwo domowe chcą zmian w systemie opłat za odpady komunalne w stolicy. Ich zdaniem w obecnej sytuacji jest wiele niesprawiedliwości.

Seniorzy niezadowoleni z opłat za śmieci (autor: RDC)

Seniorzy i osoby mieszkające w pojedynkę w Warszawie domagają się zmian w systemie gospodarowania opadami komunalnymi.

Niesprawiedliwa jest ich zdaniem jedna stawka za gospodarstwo domowe, szczególnie że często nie mają czego wrzucić do kosza.

Zdaniem radnych Prawa i Sprawiedliwości Warszawa powinna obniżyć opłaty za odbiór śmieci, a nawet zastanowić się nad zmianą w systemie. Podkreślają, że to właśnie koszty systemu były w zeszłym roku były niższe niż pobrane opłaty.

– W związku z tym trzeba to przekalkulować i obniżyć opłaty za odbiór i gospodarowanie odpadami dla wszystkich mieszkańców. To jest wątek, który wprost wskazuje opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej co do budżetu 2022 roku. Dla osób samotnych w jednoosobowych gospodarstwach ta podwyżka za rządów prezydenta Trzaskowskiego to było 850 procent – mówi stołeczny radny z ramienia PiS Dariusz Figura.

Prezydent stolicy pod koniec kwietnia zapytany na konferencji prasowej o obniżenie stawek w związku z nadpłatą przekazał, że miasto w ubiegłych latach musiało dokładać duże pieniądze do systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Trzaskowski zaznaczył również, że nadwyżka daje perspektywę braku podwyżek w przyszłości.

Krok 1 z 4 NASTĘPNY KROK Czy jesteś zadowolony z systemu opłat za śmieci w Warszawie? TAK NIE NIE MAM ZDANIA

Czytaj też: 14. emerytura na stałe. Rząd przyjął projekt ustawy