Czas na świąteczne porządki. Jak mądrze i ekologicznie pozbyć się odpadów? RDC 11.12.2024 21:44 Grudzień to dla wielu osób czas przedświątecznych porządków i generalnego sprzątania mieszkań. Co zrobić z niepotrzebnymi gabarytami lub zużytymi ozdobami choinkowymi, żeby pozbyć się ich ekologicznie? Sprawdziliśmy to w Polskim Radiu RDC.

Świąteczne porządki? Sprawdź, co zrobić ze śmieciami (autor: ZOM)

Grudzień to dla wielu warszawianek i warszawiaków czas przedświątecznych porządków. Warto z wyprzedzeniem zaplanować, co zrobić z odpadami, które powstają podczas generalnego sprzątania i dowiedzieć się dokąd oddać meble, odzież czy ozdoby choinkowe.

Z takimi elementami wyposażenia jak meble czy armatura można poradzić sobie na kilka sposobów. Jeden z nich to bezpłatne oddanie do jednego z czterech Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK). To też miejsca, w których można zostawić elektrośmieci, czyli pralkę lub lodówkę. Można je także przekazać do punktu ElektroEko lub bezpłatnie zamówić odbiór bezpośrednio z domu.

Innym sposobem na zagospodarowane takich przedmiotów jak meble, dywany, materace, rowery czy wózki dziecięce, jest zamówienie kontenera lub specjalnego worka. W obu przypadkach należy upewnić się, że firma, która oferuje takie usługi, ma odpowiednie zezwolenia na ich wywóz i utylizację.

Co oddać do PSZOK-u?

Dla właścicieli samochodów nieodłącznym elementem sezonu zimowego jest zmiana opon. Jeżeli są już wysłużone, to można zostawić je w zakładzie wulkanizacyjnym – o ile ma to w swojej ofercie. Bezpłatnie zużyte ogumienie przyjmie także PSZOK.

Od nowego roku odzieży i tekstyliów nie będzie można wyrzucać do pojemników na odpady zmieszane, ale trzeba je będzie oddać w odpowiednie miejsce. Warto już teraz zacząć przyzwyczajać się do tego obowiązku i niepotrzebne ubrania umieszczać w specjalnych pojemnikach na odzież ustawionych w przestrzeni miejskiej lub oddać do PSZOK-u.

Gdzie wyrzucić zużyte ozdoby świąteczne?

Przegląd świątecznych dekoracji często wiąże się z wymianą zniszczonych lub zużytych ozdób, które także powinny trafić do właściwego pojemnika. Zasady ich segregacji mogą nie być oczywiste.

Potłuczone szklane bombki powinny trafić do śmieci zmieszanych. Natomiast do kosza na tworzywa sztuczne można wyrzucić charakterystyczne złote i srebrne łańcuchy choinkowe oraz plastikowe bombki. Papier prezentowy z uwagi na to, że zwykle jest lakierowany lub specjalnie usztywniany, nie nadaje się do recyklingu i trzeba go umieścić razem z odpadami zmieszanymi. Do tego samego pojemnika powinien trafić każdy typ świecy, czy to w szklanym opakowaniu czy w aluminiowej oprawce.

Z kolei zużyte lampki choinkowe i baterie przyjmą w PSZOK-u i punkcie ElektroEko, a sreberka po czekoladzie i foliowe papierki po cukierkach należy umieścić w żółtym pojemniku na tworzywa sztuczne.

Osoby, które mają wątpliwości związane z segregacją śmieci mogą skorzystać wyszukiwarki odpadów na stronie segregujna5.um.warszawa.pl.

Najgorszym rozwiązaniem jest pozostawienie śmieci w przestrzeni publicznej. Odpady podrzucone na chodnik czy trawnik wpływają negatywnie na estetykę, a jeśli znajdują się przy jezdni, dodatkowo zagrażają bezpieczeństwu uczestników ruchu drogowego.

Wspólne patrole Zarządu Oczyszczania Miasta i Straży Miejskiej codziennie sprawdzają miasto pod kątem czystości. Mieszkańcy również mogą interweniować, gdy widzą zanieczyszczenie. Wystarczy przekazać taką informację do Miejskiego Centrum Kontaktu Warszawa 19115, skąd trafi do zarządcy zanieczyszczonego terenu.

Czytaj też: Ostatnie dni zapisów na „Zimę w Mieście”. Jak zarejestrować dziecko? [SPRAWDŹ]