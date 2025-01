Wizyty w PSZOK-ach konieczne. Gdzie w Warszawie oddać tekstylia? [SPRAWDŹ]

W stolicy władze miasta nie wystawią przeznaczonych do zbierania tekstyliów kontenerów. Trzeba je oddać do organizacji charytatywnych lub do jednego z czterech Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK). — Wszystkie już od dawna mają kontenery przystosowane do odbioru tekstyliów — wyjaśniła rzecznik stołecznego ratusza Monika Beuth.