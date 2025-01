Za daleko do PSZOK-u? W Warszawie mają powstać mobilne punkty na zużytą odzież

Warszawa planuje uruchomić mobilne punkty na zużyte ubrania i tekstylia. Od 1 stycznia nie mogą być już wyrzucane do czarnego pojemnika, czyli do zmieszanych odpadów. Tego rodzaju śmieci muszą być oddawane do Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów. W Warszawie znajdują się one na obrzeżach miasta. — Nie chcielibyśmy stawiać dodatkowych kontenerów, wzrosłyby koszty zagospodarowania odpadów, także będziemy reagować elastycznie — mówi rzecznik miasta Monika Beuth.