Obowiązkowa segregacja tekstyliów i wizyty w PSZOK-ach. Co na to mieszkańcy Mazowsza? RDC 07.01.2025 21:53 Zużyte ubrania i inne tekstylia nie mogą już być wyrzucane do czarnego pojemnika, czyli do zmieszanych odpadów. Od pierwszego stycznia obowiązuje w Polsce segregacja tekstyliów. Tego rodzaju śmieci muszą być oddawane do Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów. Co o zmianach myślą mieszkańcy Ciechanowa, Radomia i Płocka? Sprawdzili to reporterzy Polskiego Radia RDC.

Od 1 stycznia 2025 r. obowiązują zmienione przepisy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, które wprowadzają obowiązek selektywnej zbiórki zużytych tekstyliów w tym odzieży.

Przy naszych śmietnikach nie staną jednak dodatkowe pojemniki na stare swetry i buty. Nowe przepisy zobowiązują gminy jedynie do zapewnienia minimum jednego punktu odbioru takich odpadów, a obowiązek dostarczenia zużytych tekstyliów do takiego punktu spoczywa na mieszkańcach.

Ciechanów

Mieszkańcy Ciechanowa są zadowoleni ze zmiany zasad związanych z segregacją odpadów. Ubrania oraz tekstylia przyjmuje PSZOK przy ul. Gostkowskiej.

— Wprowadzi to porządek, nie będzie już bałaganu w śmietnikach — powiedział jeden z mieszkańców.

Prezes PSZOK-u Mirosław Szymańczyk powiedział, że z obliczeń wynika, że mieszkańcy mogą przynieść około 40 ton ubrań i tekstyliów w tym roku.

— My jesteśmy przygotowani. Pojemniki są ustawione na PSZOK-ach. Jeżeli chodzi o całą skalę, to jest około 9 kilogramów na jednego mieszkańca, przy 40 tysiącach to jest około 36 ton. To nie jest jakaś wielka liczba — poinformował Szymańczyk.

Na Mazowszu są miasta, które segregują niepotrzebną odzież już od lat. To na przykład Siedlce.

Radom

Zbędne, ale w dobrym stanie buty, odzież i pościel powinny trafić w Radomiu do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

W mieście pojawią się też specjalne kontenery, z których pozostawione rzeczy odbierać będzie firma wybrana przez samorząd.

Wiceprezydent miasta Łukasz Molenda zaznaczył, że część z nich zostanie ponownie wykorzystana.

— Chodzi o to, żeby nie wyrzucać ubrań, które nie są totalnie zniszczone, bo te totalnie zniszczone mają nadal trafiać do trakcji zmieszanej. Natomiast te, które są czyste, dobre i niepotrzebne, powinny trafić albo do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, albo powinny trafić na zbiórki mobilne — powiedział Molenda.

Zbiórki do kontenerów będą organizowane w pobliżu centrów handlowych.

Płock

Zużyta odzież, buty, firany i inne tekstylia nie mogą jut trafić do odpadów zmieszanych. W Płocku powinny trafić do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Kobiernikach.

Prezes Przedsiębiorstwa Gospodarowania Odpadami w Płocku Przemysław Berent przekazał, że do tej pory nikt jeszcze takich odpadów nie przywiózł.



— Dotychczas jeszcze nie spotkaliśmy się z taką sytuacją, żeby mieszkańcy oddawali segregowaną odzież bądź tekstylia. Mogą to zrobić codziennie i bezpłatnie w Kobiernikach w naszym zakładzie przetwarzania odpadów. Zapraszamy do PSZOK-ów — dodał Berent.

Dyrektor ratuszowego wydziału gospodarowania odpadami Renata Szymborska dodała, że w Płocku można także oddawać niepotrzebną odzież do pojemników, które wystawiają np. organizacje charytatywne.

— W naszym mieście jest dużo pojemników, do których możemy oddawać niepotrzebną odzież. To PCK, Caritas, i jeszcze kilka innych — wymieniała Renata Szymborska.

Raz na kwartał będą także organizowane zbiórki w mobilnych punktach albo do wystawianych czasowo pojemników.

