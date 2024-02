Jest przetarg na rewitalizację Skweru Gwary Warszawskiej Adam Abramiuk 02.02.2024 15:21 Jest szansa, że tym razem uda się rozstrzygnąć przetarg na rewitalizację Skweru Gwary Warszawskiej. Prace nad modernizacją terenu były przekładane przez kilka lat. Miasto już dwukrotnie musiało występować o pozwolenie na budowę, co przesuwało terminy przetargu.

Kiedy remont Skweru Gwary Warszawskiej? (autor: RDC)

Rewitalizacja Skweru Gwary Warszawskiej coraz bliżej – być może uda się w końcu rozstrzygnąć przetarg.

Teren między ulicami Wolską, Młynarską, Leszno i Karolkową miał stać się tętniącym życiem, zielonym miejscem z polaną piknikową i kinem letnim. Cały czas jest jednak zaniedbany.

Miasto już dwukrotnie musiało występować o pozwolenie na budowę, co przesuwało terminy przetarg.

– Za pierwszym razem po uzyskaniu pozwolenia na budowę w życie wszedł miejscowy plan zagospodarowania, co wiązało się koniecznością przeprojektowania niektórych elementów znajdujących się na skwerze. Gdy już to zrobiliśmy i uzyskaliśmy zamienne pozwolenie na budowę, uwagi do projektu technicznego zgłosiło MPWiK, które zwróciło uwagę na kolizję z infrastrukturą podziemną – mówi Karolina Kwiecień-Łukaszewska z Zarządu Zieleni.

Oferty można zgłaszać do 14 lutego. Wykonawca będzie miał czternaście miesięcy na wykonanie prac.

Najbardziej zaniedbany w dzielnicy

Skwer przy Zajezdni Wola jest jednym z najbardziej zaniedbanych w dzielnicy. Blisko połowę terenu zajmuje ogrodzenie z blachy pomazane graffiti. Na tym obszarze nie będą prowadzone prace realizowane przez Zarząd Zieleni. Płot i działka znajdująca się za nim należą do prywatnego dewelopera. Zarząd wystąpił do dewelopera z prośbą o zadbanie o estetykę tego miejsca.

Skwer nosi swoją nazwę od 2017 roku dzięki inicjatywie Stowarzyszenia „Gwara Warszawska”. Pierwsze spotkanie konsultacyjne w sprawie urządzenia skweru odbyło się w 2017 roku.

