Skwer Gwary Warszawskiej od kilku lat czeka na przebudowę. Przetarg znowu przesunięty Adam Abramiuk 16.03.2023 07:49 Remont Skweru Gwary Warszawskiej na Woli kolejny raz został przesunięty. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami właśnie w tym miesiącu miały zacząć się prace budowlane, na razie jednak tak się nie stało. Zarząd Zieleni bowiem wciąż nie ogłosił przetargu.

9 Kiedy remont Skweru Gwary Warszawskiej? (autor: RDC)

Termin remontu Skweru Gwary Warszawskiej na Woli znowu został przesunięty, tym razem na drugą połowę tego roku.

Jak mówi Karolina Kwiecień-Łukaszewska z Zarządu Zieleni, ratusz musiał dwukrotnie występować o zamienne pozwolenie na budowę, co przesunęło termin przetargu.

– Za pierwszym razem, po uzyskaniu pozwolenia na budowę, w życie wszedł miejscowy plan zagospodarowania, co wiązało się z koniecznością przeprojektowania niektórych elementów znajdujących się na skwerze. Gdy już to zrobiliśmy i uzyskaliśmy zamienne pozwolenie na budowę, uwagi do projektu technicznego zgłosiło MPWiK, które zwróciło uwagę na kolizję i infrastrukturą podziemną – tłumaczy.

Zapowiedzi przebudowy Skweru Gwary Warszawskiej pojawiły się już w 2019 roku.

Skwer przy Zajezdni Wola jest jednym z najbardziej zaniedbanych w dzielnicy. Blisko połowę terenu zajmuje ogrodzenie z blachy pomazane graffiti.

Skwer nosi swoją nazwę od 2017 roku dzięki inicjatywie Stowarzyszenia „Gwara Warszawska”. Pierwsze spotkanie konsultacyjne w sprawie urządzenia skweru odbyło się w 2017 roku.

Czytaj też: Mniej betonu na wolskich podwórkach. Ponad 7 milionów na zieleń

Źródło: RDC Autor: Adam Abramiuk/PA