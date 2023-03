Mniej betonu na wolskich podwórkach. Ponad 7 milionów na zieleń Marta Hernik 03.03.2023 10:11 ZGN Wola otrzyma w tym roku na ten cel rekordowe 7,5 miliona złotych - poinformował burmistrz dzielnicy Krzysztof Strzałkowski.

Nowolipie w trakcie odbetowania (autor: UD Wola)

- To kontynuacja programu z zeszłego roku, kiedy taka przemianę przeszły 4 wolskie podwórka. Teraz wytypowano już 10 kolejnych lokalizacji. Zamiast betonowych pustyń będą krzewy i zieleń. To oznacza więcej powierzchni biologicznie czynnej a to zwiększa retencję wody - mówi burmistrz.

Porządkowana jest także przestrzeń między blokami – dostawiane są kosze i nowe ławki a za chwilę poważniejsze prace.

- Dzielnica zabezpieczyła już środki na przemianę następujących miejsc: podwórek przy Redutowej 41 do 43, Staszica od 14 do 18, Olbrachta od 13 do 17B, Batalionu Parasol od 4 do 8 i od 12 do 14, Ogrodowa 8, Płocka 53, Agawy 12, Nowolipie 31 czy okolice skweru Lacherta - wylicza burmistrz.

Trwają ostatnie przygotowania i dopinanie szczegółów.

